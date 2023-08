No es delito: Corte Constitucional reafirma despenalización del aborto

La Corte Constitucional, luego de un estudio de tres años, emitió el fallo de la demanda a la sentencia C-055 del 2022, la cual despenaliza a la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 24 de gestación, reafirmando así el estado legal del aborto en Colombia.



Según pudo conocer EL TIEMPO, la Corte falló la demanda interpuesta por el movimiento Causa Justa y decidió aferrarse a lo resuelto en la sentencia emitida en 2022, lo cual ratifica lo ya estipulado en la sentencia.



El caso tuvo como ponente a la magistrada Natalia Ángel Cabo y los votos a favor de José Fernando Reyes, Diana Fajardo, Antonio José Lizarazo y del conjuez Juan Carlos Henao; mientras que las magistradas Cristina Pardo y Paola Meneses aclararon su voto y el magistrado Jorge Enrique Ibáñez salvó el suyo.



Así las cosas, la despenalización se mantiene tal cual como quedó estipulada el año inmediatamente anterior, es decir, que se podrá interrumpir el embarazo bajo cualquier causal hasta la semana 24 de gestación, lo cual, a pesar de ser avalado por la corte, no es considerado aún como un derecho en el país.



A partir de esta cantidad de semanas en adelante, solo se podrá acceder al aborto bajo las tres causales despenalizadas desde el 2006 y que sí fungen como derecho: malformación del feto que no le permita vivir a plenitud, el riesgo de poner en peligro la vida de la persona gestante y cuando haya sido resultado de abuso sexual o incesto.



PORTAFOLIO

*Con información de EL TIEMPO - JUSTICIA