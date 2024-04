Corte ratifica que el consumo habitual de drogas es un motivo válido para divorciarse

En un fallo la Corte Constitucional ponderó el derecho fundamental a la libre expresión, argumentando que el consumo de sustancias psicoactivas representa una elección individual que puede afectar la convivencia conyugal. Esto, después de que se recibiera una demanda ante el despacho de la magistrada Paola Andrea Meneses Mosquera, la cual cuestionaba una disposición del código civil relacionada con el divorcio.



El demandante, Camilo Andrés Montero, objetó específicamente el artículo 154 del código civil, que considera el uso habitual de sustancias alucinógenas o estupefacientes como una posible causal de divorcio, a menos que dichas sustancias sean prescritas por un médico.



Montero argumentó que esta norma contradice la Constitución al desconocer el principio de dignidad humana y el derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad.



Al respecto, la sentencia emitida luego de recibida la demanda, destacó la importancia de resguardar el derecho al libre desarrollo de la personalidad de ambas partes del matrimonio.



Por un lado, el cónyuge no consumidor tiene el derecho de decidir no permanecer en una relación con alguien que consume drogas habitualmente. Por otro lado, el esposo o esposa que decide llevar a cabo este consumo tiene el derecho de hacerlo, pero debe aceptar las consecuencias que esto pueda tener en su relación.



"El derecho al libre desarrollo de la personalidad del cónyuge que no desea vivir en matrimonio con una persona que consume habitualmente sustancias psicoactivas y el derecho al libre desarrollo de la personalidad del esposo/a que desea realizar un consumo habitual de tales sustancias", añaden los magistrados.



De esta manera, la Corte reconoce la autonomía de las personas para definir su estilo de vida y establece límites claros en relación con el consumo de drogas en el ámbito matrimonial.



Así, los magistrados confirmaron la validez de la causal de divorcio relacionada con el consumo habitual de drogas, sin embargo, la Corte aclaró que esto no significa que el consumidor deba hacer algún pago a la otra parte que solicita el divorcio.



