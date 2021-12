Covid: desde este martes pedirán carné con esquema completo

Desde este martes 14 de diciembre comienza a regir en el país la exigencia del carné de vacunación con esquema completo de dos dosis contra el covid-19 para ingresar a establecimientos de ocio y entretenimiento, según lo anunció el presidente Iván Duque.



También empezará a regir que todo aquel que quiera ingresar al país deberá presentar el certificado de vacunación que evidencie que completó el esquema de inmunización al menos 14 días antes de viajar a Colombia.



A continuación un ABC de lo que tiene que saber para que lo tenga en cuenta y no pase momentos incómodos.



¿En qué lugares debe presentar el carné de vacunación para ingresar?



Se debe presentar para el ingreso a eventos de carácter público o privado que impliquen asistencia masiva, así como a bares, gastrobares, cines, discotecas, lugares de baile, conciertos, casinos, bingos y actividades de ocio, así como escenarios deportivos, iglesias, parques de diversiones y temáticos, museos y ferias.



¿El certificado físico es válido?



De acuerdo con el Ministerio de Salud, tanto el certificado digital como el carné físico son válidos.



¿Cómo descargar el carné digital?



Para obtener el certificado digital, debe ingresar al portal 'Mi Vacuna', diligenciar su información personal y, si ya fue vacunado, podrá descargar el certificado con código QR.



¿A los menores también les pedirán esquema completo de vacunación?



La medida regirá desde este martes para los mayores de 18 años. Para los menores de 12 años esta medida tendrá validez a partir del 28 de diciembre.



¿Cuáles son los nuevos requisitos de ingreso al país?



Desde este martes, los colombianos o extranjeros deben diligenciar obligatoriamente el formulario de preregistro web de Migración Colombia con los datos de su itinerario en la página de Check-Mig. Esto debe ser antes de viajar. Además, las distintas aerolíneas exigirán el certificado de vacunación que evidencie que al menos 14 días antes de ingresar al país completó el esquema con dos dosis. De lo contrario, deberán presentar una prueba PCR negativa que haya sido tomada máximo 72 horas antes del viaje.



¿Esta medida aplica para colombianos y extranjeros de la misma manera?



Para el caso de los extranjeros no residentes, el Ministerio ha estipulado que quienes no tengan ninguna dosis no podrán ingresar al país, mientras quienes tengan el esquema incompleto, es decir, una sola dosis, podrán demostrar la primera dosis y una prueba PCR negativa con vigencia hasta de 72 horas.



¿Con el certificado de vacunación deja de ser obligatorio el uso de tapabocas y otras medidas?



No, el uso permanente del tapabocas, el distanciamiento social, el lavado frecuente de manos y la ventilación adecuada en espacios cerrados, así como otras medidas de bioseguridad siguen siendo obligatorias.



