Los cambios que impuso ómicron en el país en la última semana

El avance de la variante ómicron en el país ha impactado diversos sectores que se preparaban para una nueva fase de reactivación.



(Vea: Covid: el abecé de los cambios para aislamientos y toma de pruebas).

En el caso sanitario, las pruebas de covid-19 ahora serán priorizadas para las poblaciones con más riesgo como los mayores de 60 años y los niños menores de tres años, que son las poblaciones de más riesgo frente al covid-19 y aquellos que tengan síntomas. Además el tiempo de aislamiento se redujo de 10 a 7 días.

En el caso de una persona que no esté en la prioridad de las pruebas se debe asumir ante la presencia de síntomas que se trata de una infección por la variante y en ese caso es más importante el aislamiento y el seguimiento a los síntomas que la prueba. Los detalles de cada caso para la incapacidad se harán con la Empresa Promotora de Salud.

(Vea: Todas las vacunas anticovid funcionan contra todas las variantes: OMS).

En el caso de los pacientes asintomáticos identificadas como contactos estrechos de casos sospechosos y confirmados y, que tengan su esquema completo de vacunación, no están obligados a hacer cuarentena, pero, deben extremar las medidas. Los no vacunados si deberán hacer aislamiento preventivo si tuvieron contacto estrecho con casos positivos o sospechosos para evitar ser fuente de contagio para las demás personas.



Solo se debe asistir a los servicios médicos por síntomas de alarma como pérdida en el estado de conciencia, dificultad respiratoria o dolor en el pecho.



SE CIERRAN LOS CIELOS

En la industria aérea nacional, ya hay más de una docena de vuelos que han sido cancelados y las operaciones de las aerolíneas se han visto afectadas. El caso más representativo es el de Latam Colombia. Entre el jueves y el viernes la aerolínea ha cancelado 13 vuelos domésticos nocturnos por las afectaciones del ómicron en la tripulación. Hasta el momento se ha afectado el 3% de las operaciones de la compañía, que hasta el momento cuenta con el 93% de los colaboradores vacunados.



(Vea: Lo que les hace falta a Colombia y A. Latina para controlar el covid).



Anteriormente, Viva Air también señaló verse impactada por la actual coyuntura del sector. Con un 98% de sus colaboradores vacunados, la aerolínea de bajo costo señaló que algunos miembros de la tripulación “se han visto afectados” y por ello ha “reprogramado algunos de sus vuelos”.



Por otro lado, desde Avianca aseguraron estar “monitoreando la situación” e implementando medidas en pro de los usuarios y el personal. Sin embargo, el avance de la variante ha obligado la cancelación anticipada entre el 1 y el 15 de enero de algunos de vuelos, principalmente domésticos en Colombia, correspondientes al 4% de la operación total.



Si bien el impacto hasta el momento ha sido menor, no se descarta que ante el avance de la variante, las aerolíneas resientan aún más el golpe.



(Vea: Refuerzo covid: tiempo que debe esperar para la dosis si se contagió).



HAY GARANTÍAS EN EDUCACIÓN



El ministerio de salud, señaló que no se debe parar la presencialidad de la educación en el país, pues los niños deben ser el último caso en el cual se conduzca a un aislamiento.



De acuerdo con el Ministerio de educación, las garantías están dadas para que las clases retornen de manera presencial. Sin embargo, la alcaldía de Cali solicitó a los colegios privados retrasar la presencialidad dos semanas, por los excesivos contagios en la ciudad.



(Vea: ¿Cuáles son las variantes covid dominantes en el país? El INS responde).



Por su parte, el sector del entretenimiento, en el que se incluyen restaurantes, bares, discotecas, parques de diversiones, conciertos y cines, no ha reportado una afectación en sus ventas por la subida de casos en el país de la variante ómicron. Si hay cancelación de eventos de ferias y fiestas como medida preventiva. Además gremios como Acodres, han manifestado que la baja de clientes en alguna proporción ha sido por la exigencia del carnet de vacunación al ingreso de los establecimientos.



“Tenemos entendido que ómicron afecta fundamentalmente a quienes están sin vacunas, por lo que el impacto de la cepa lo asumimos con la implementación de la exigencia del carné”, dijo Guillermo Gómez París, presidente de Acodres.



Por su parte, en los cinemas en el país han dicho que debido al aumento de los caso es posible que se evidencie una afectación en la afluencia de público. “Sí creo que se van a ver afectados los cines. La normalidad todavía no llega”, destacó Pablo Umaña, presidente de Cinemark.

PORTAFOLIO