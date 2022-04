¿Podrían volver los confinamientos estrictos por covid a Colombia?

En los últimos días, han sido noticia las nuevos confinamientos que se han ordenado en China por el brote de casos de contagio de covid-19.

Millones de personas han tenido que encerrarse, de nuevo, en sus casas y hasta oficinas. Esto, enmarcado en la política del Gobierno chino de 'covid cero'.

(Vea: China no cede: así vive este país los nuevos confinamientos).

Uno de los casos más llamativos es el de Shanghái, la capital económica china, en donde 25 millones de personas se han tenido que confinar a causa del covid.

Allá ya se han dado enfrentamientos con la policía por las duras medidas de confinamiento.

A eso se suma que este sábado 16 de abril, China impondrá nuevas restricciones durante cuatro días en Xi'an,

Los 13 millones de habitantes de la antigua capital imperial china, que ya sufrió un confinamiento en diciembre, recibieron la orden de no salir de sus casas y limitar sus desplazamientos. Las empresas podrán continuar con su actividad, pero dando prioridad al teletrabajo.

(Vea: En qué condiciones la UE acepta certificado de vacunación de Colombia).

También se cerrarán los lugares públicos y los restaurantes no podrán acoger clientes, salvo para la entrega de comida a domicilio.

Ante este panorama, la Universidad Nacional de Colombia decidió analizar si en Colombia se podría aplicar nuevamente un confinamiento estricto, "considerando que en los dos últimos años se han contagiado más de 6 millones de personas, de las cuales han fallecido alrededor de 139.700".

Al respecto, el médico infectólogo y epidemiólogo Carlos Saavedra, profesor titular del Departamento de Medicina Interna de la Facultad de Medicina de la institución, descartó tal escenario.

“Los países que se encuentran en un muy alto riesgo de infección son Nueva Zelanda y Australia, ya que, al igual que China, ejecutaron un confinamiento estricto, en el cual no hubo circulación significativa del virus, sino que dependieron de las vacunas”, analizó el experto.

(Vea: En Shanghái estarían sacrificando animales para mitigar casos de covid).

“Como lo descubrimos, las vacunas no son muy eficientes para prevenir la infección como tal, sino las formas graves, en cuyo caso sí son muy relevantes. Las vacunas no pueden ofrecer protección por tiempo prolongado y solo alcanzan a evitar la trasmisión hasta los seis meses, pero esos países no tuvieron en cuenta que la combinación de infección y vacunación tiene un efecto protector mucho mejor que el de la vacuna sola”, agregó.

Aunque estas poblaciones están protegidas contra las formas graves, no tienen protección significativa contra la infección a largo plazo COMPARTIR EN TWITTER

El experto aseguró que estos países están en pánico ante el virus y por eso se toman medidas: "Matar las mascotas y establecer el confinamiento estricto, que realmente, en este momento, ya no se justifican porque el virus está en un etapa de migración de pandemia a endemia”.

(Vea: OMS vigila tres nuevas mutaciones del covid- 19: XD, XF y XE).

Reconoció que Colombia podría presentar procesos de recirculación estables del virus y unos pequeños picos estacionales relacionados con el clima, por lo que se presentarán, nuevamente, picos de infección, "pero las formas graves serán poco frecuentes y raras, porque un alto porcentaje de la población está vacunada y ya padeció la enfermedad".

(Vea: Covid: detalles de la vacuna intranasal que se prueba en Colombia).

PORTAFOLIO