Crear el Ministerio de Industria, iniciativa del gobierno entrante

En el paquete de recomendaciones que contiene el documento de empalme del gobierno, que asume el próximo domingo, aparecen la creación del Ministerio de Industria y de una ley para el sector. De esta manera, sumaría otra cartera a dos nuevas ya anunciadas: la de la Igualdad y la de la Paz; Seguridad y Convivencia.



La creación de este Ministerio encabeza el listado de las iniciativas concretas del plan de gobierno para el próximo cuatrienio “que deberían ser gestionadas prioritariamente para el sector productivo”.



Otras propuestas tienen que ver con incorporar a las cadenas de valor globales bienes y servicios de exportación intensivos en conocimiento y sostenibles ambientalmente.

Igualmente, se menciona la importancia de una transformación productiva sustentable con la participación de la mypime y la economía popular.



En el análisis sectorial se establecen cuáles son los programas o proyectos de inversión del Gobierno Duque deberían continuar pero con un cambio de enfoque. Menciona el fortalecimiento de las comisiones regionales de competitividad e innovación, las fábricas de productividad y el programa CREEce que apoya a mypimes.



Por su parte, para gestionar en los próximos seis meses la comisión de empalme habla de la conformación de una misión de la reindustrialización y del nuevo modelo de desarrollo.



LAS OPINIONES



María Claudia Lacouture, directora de AmCham Colombia y ex ministra de Comercio, Industria y Turismo, dijo “he creído que en el Ministerio se tiene la fábrica de producción que son las industrias y su comercialización que se da a través del comercio. Estos dos deben ir juntos para tener éxito. Separar la política comercial de la industrial podría alejar el propósito en el que se viene trabajando desde hace años para impulsar el desarrollo empresarial y hacer más productivas a las empresas para generar más recursos y empleo”.



“Más que un Ministerio de Industria se debe crear el Ministerio de Turismo”, indicó Lacouture, al tiempo que advirtió que no hay que perder de vista la importancia de la austeridad y la reducción de gastos en momentos de necesidad fiscal.



A su turno, Rosmery Quintero, presidenta ejecutiva de Acopi, señaló que resulta relevante que el nuevo Gobierno le quiera dar más peso a la industria.



“Se está hablando de reindustrialización porque precisamente una de las preocupaciones que hemos tenido es la desindustrialización, una de las situaciones que no permiten incrementar las exportaciones”, aseguró.



Además, la dirigente gremial observó que, de crearse, el nuevo Ministerio debe impulsar la industria desde las regiones.



Por su parte, Camilo Rodríguez, presidente de la Cámara Colombiana de la Confección, señaló que celebra la iniciativa porque la cartera actual se ha convertido en el “ministerio de las importaciones”.



En confecciones en el primer semestre se exportaron solo US$430 millones mientras que las importaciones suman US$1.400 millones.



“Esta es una noticia positiva para los sectores manufactureros, para la generación de empleo. Esperamos que eso ayude a la reactivación de estos sectores intensivos en mano de obra”, indicó.



CONSTANZA GÓMEZ GUASCA

PORTAFOLIO