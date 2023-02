Quince exministros de Energía alertan riesgos de intervenir la Creg

Este lunes, un grupo de 15 exministros de Minas y Energía, así como 2 exviceministros de Minas y Energía y 8 excomisionados de la Creg enviaron una carta al presidente Gustavo Petro señalando los efectos de intervenir esta Comisión.





Cabe recordar que en días pasados salió a comentarios el proyecto de decreto, mediante el cual el presidente busca retomar funciones que fueron delegadas a las Comisiones de Regulación de Energía y Gas (Creg), así como de Agua y Saneamiento Básico (CRA).



La decisión generó alertas en el sector puesto que una intervención podría generar efectos económicos y jurídicos tanto para las compañías de la cadena de prestación de electricidad, y para el Gobierno, por posibles demandas.



"Alterar el marco institucional podría deteriorar la confianza de todos los agentes del sector y poner en riesgo futuras inversiones necesarias para garantizar la cobertura y calidad del servicio de los colombianos", apunta la carta.



En este contexto, el grupo de exfuncionarios señaló, en primer lugar, que la regulación en los últimos 30 años ha permitido mantener la confiabilidad, es decir, que no haya apagones, así como mayor cobertura y calidad del servicio.



Dichas comisiones fueron creadas en 1994 por medio de la Ley 142, que respondió en parte al apagón que vivió Colombia por 11 meses entre 1992 y 1993. Con esta, el objetivo era crear entidades de planeación, regulación y control que permitieran dar estabilidad y robustez al sistema eléctrico.

Los exfuncionarios se refirieron a que si bien los gobiernos, desde entonces, han generado direccionamiento de política desde el Ministerio de Minas y Energía, esta no se había reemplazado desde la figura presidencial.

"Respetado Señor presidente, el patrimonio institucional del sector eléctrico colombiano no pertenece a un gobierno en particular. Ha sido construido durante décadas por centenares de funcionarios públicos", afirma la carta.



Afirman que los cambios y mejoras que se puedan hacer deben hacerse desde la institucionalidad. "Una irrupción súbita, alterando dicha institucionalidad, no ofrecer ninguna ventaja para lograr las reformas necesarias y al contrario pone en riesgo el sostenimiento de un sector", apuntan.



Dentro de los exministros que firmaron el documento se encuentran Diego Mesa, Tomás González, Amylkar Acosta, María Fernanda Suárez, Mauricio Cárdenas, Juan Camilo Restrepo, entre otros.



Los firmantes señalaron que uno de los riesgos podría estar en las inversiones, puesto que los recursos movilizados desde el sector privado se han hecho "creyendo en un marco vigente".

