Crisis diplomática con Argentina: Mininterior pide a Milei que se excuse con Petro

El ministro del Interior de Colombia, Luis Fernando Velasco, acusó, este jueves 28 de marzo, al presidente argentino, Javier Milei, de equivocarse "en materia grave" con sus insultos a su homólogo colombiano, Gustavo Petro, y le reclamó una excusa por sus declaraciones.



"Señor Javier Milei, te equivocaste en materia grave y le debes una excusa al pueblo colombiano y una explicación a tu pueblo, Argentina es mucho más que tus bravuconadas", indicó el ministro en su cuenta de X.



Velasco agregó que "la actitud chabacana, la de matón de pueblo, puede ser rentable en un debate electoral de bajo nivel, pero nunca debe ser el comportamiento de un jefe de Estado".



"En Colombia respetamos al pueblo argentino, pero no aceptamos el trato que da su presidente a nuestro presidente, fruto de un proceso democrático que respetamos y hacemos respetar", añadió el ministro del Interior.



La crisis en la relación bilateral se ahondó el miércoles 27 de marzo, cuando se emitió un anticipo de la entrevista que Milei concedió al canal CNN en la que llama a Petro "asesino terrorista", declaraciones que fueron contestadas por la Cancillería colombiana ordenando la expulsión de diplomáticos argentinos.



En la entrevista, que se emitirá el domingo 31 de marzo, Milei también llamó "ignorante" a su par de México, Andrés Manuel López Obrador.



"El Gobierno de Colombia ordena la expulsión de diplomáticos de la embajada de Argentina en Colombia", indicó la Cancillería, sin precisar el número de afectados por esta medida ni cuándo tendrán que abandonar el país.



"No es la primera vez que el señor Milei ofende al mandatario colombiano, afectando las históricas relaciones de hermandad entre Colombia y Argentina", recordó la Cancillería sobre la importancia del vínculo de 200 años de los países, ya que el inicio de sus relaciones diplomáticas data del 3 de agosto de 1823.

Luis Fernando Velasco, ministro del Interior. César Melgarejo

Apoyo a Petro

La decisión de Colombia de expulsar a diplomáticos argentinos fue ampliamente respaldada en el sector político donde distintas voces rechazaron las reiteradas ofensas de Milei a Petro, pues esta es la tercera vez este año que el mandatario argentino se refiere a su homólogo de forma insultante.



"Las discrepancias entre presidentes son inevitables. Y quizás necesarias. Pero la deriva hacia los insultos es inadmisible. Y como colombiano, no puedo aceptar el tratamiento infame de Milei a Petro", manifestó en X el senador Humberto de la Calle.



El presidente del Congreso colombiano, Iván Name, por su parte, emitió un comunicado en el que repudió "el irrespeto" por parte de Milei hacia el jefe de Estado y concluyó: "Nuevamente, hago votos por la hermandad de nuestras naciones".



"El presidente Petro representa nuestro país y soberanía, por lo que como colombiana no puedo aceptar los insultos del presidente Milei. El bienestar de sus ciudadanos y hermandad entre países debe prevalecer por encima de posiciones personales entre gobernantes", dijo la presidenta de la Cámara de Comercio Colombo Americana (AmCham), María Claudia Lacouture.



También el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, se pronunció al respecto indicando que "las diferencias políticas entre presidentes, bajo ninguna circunstancia, pueden llevar a expresiones como las del presidente de Argentina, Javier Milei, sobre el presidente de Colombia. Esos términos son inaceptables".



"Además de calumniar a nuestro presidente, Gustavo Petro, el presidente Milei ofende gravemente a nuestra Nación que lo eligió democráticamente como Jefe de Estado. La decisión de nuestro Gobierno no es contra el pueblo argentino que queremos y admiramos, es contra quien hoy los gobierna con talante autoritario", escribió, por su parte, el senador Iván Cepeda.

Gustavo Petro / Javier Milei EFE

Rencillas entre presidentes

Durante la pasada campaña presidencial argentina, Petro manifestó varias veces su oposición a Milei, quien en los últimos meses no ha desaprovechado las preguntas de los periodistas para irse lanza en ristre contra el mandatario colombiano.



Por ejemplo, el pasado 26 enero, el Gobierno colombiano llamó a consultas a su embajador en Argentina, Camilo Romero, luego de que Milei dijera en una entrevista a la periodista Patricia Janiot que Petro "es un comunista asesino que está hundiendo" al país.



Un mes después, el 24 de febrero, el Gobierno colombiano volvió a expresar su "enérgico rechazo" a lo que calificó de "irresponsables declaraciones" de Milei por una nueva ofensa a Petro, a quien se refirió como "una plaga letal para los propios colombianos", ante una pregunta de una periodista del canal NTN24.



Por su parte, Petro catalogó el triunfo de su ahora homólogo como "triste para América Latina" después de comparar sus ideas con las de Hitler durante la campaña electoral argentina.

EFE