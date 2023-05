La crisis que generó la reforma a la salud en el gobierno Petro

En 9 meses, el gobierno del presidente Gustavo Petro se ha caracterizado por las reformas que ha presentado para cambiar diferentes sectores en el país. Primero fue la tributaria, la cual se concretó. Y a partir de ahí han venido varias propuestas: la laboral, la pensional, la política, la judicial, el Plan Nacional de Desarrollo (PND), entre otras.



Una más ya se logró (el PND 2022-2026). Algunas recién se empezarán a debatir. Otras ya murieron.

Y en ese amplio mundo de proyectos hay uno que, sin duda, ha generado críticas, polémicas, distanciamientos, cambios, y que además fue el detonante de la reciente crisis ministerial que se vivió a finales de abril: la reforma de la salud.

A raíz del proyecto, la coalición de gobierno llegó a fin, como lo aseguró el propio presidente de Petro, y, tras los problemas para la aprobación de la ponencia, siete ministros dejaron la administración, entre ellos quien era la jefe de la cartera sanitaria, Carolina Corcho, y quien era el jefe de Hacienda, José Antonio Ocampo.

Ahora, tras un par de semanas de dejar el Gobierno, Ocampo habló de la reforma a la salud y comentó los problemas que generó la iniciativa.

Qué dijo Ocampo

En charla con Ricardo Ávila, analista del diario EL TIEMPO, Ocampo comentó que "la reforma de la salud fue el tema más complejo y lamento que los puntos de vista que expusimos varios miembros del gabinete no se tuvieran en cuenta".

Ocampo, a quien muchos lo veían como el 'polo a tierra' económico agregó que durante su paso por el Gobierno dijo que 'no' cuando creía que tenía que decir que 'no'. "No conté las veces que lo hice y francamente no quiero hacerlo".

"El presidente Petro dijo que sí, que tendríamos un régimen mixto en salud, pero ello no se reflejó en el texto que presentó la ministra Corcho. Las discusiones posteriores también mostraron la dificultad que tenía para llegar a acuerdos de distinta naturaleza. Y uno puede decirlo con claridad: esta crisis política se le debe a ella", afirmó.

Tras su salida, Ocampo volverá a la Universidad de Columbia, donde se desempeña como académico. En su lugar en la administración Petro fue nombrado Ricardo Bonilla.

