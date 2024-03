Exfuncionarios del gobierno Petro lo critican: 'Tiene a ministros activistas'

Dos de los nombres que más ruido generaron en el país por su salida de este gobierno, pese a ser personas cercanas al presidente Gustavo Petro, fueron los de la exministra de Agricultura Cecilia López y el exdirector de Planeación Nacional, Jorge Iván González, quienes dieron un paso al costado por tener serias diferencias con el jefe de Estado o por lo menos así lo dejaron ver esta semana.

Durante un homenaje a la labor pública, realizado por la Academia Colombiana de Ciencias Económicas, al que también asistió el exministro de Hacienda José Antonio Ocampo, López y González lanzaron duras pullas a la Casa de Nariño, desde donde aseguran se acabó con la tecnocracia y el gobierno planificado durante la actual administración nacional.

La primera en hablar fue Cecilia López, quien dijo que no está de acuerdo con la política social del Presidente, ya que se enfoca únicamente en subsidios y está llevando al país hacia “trampas de pobreza” que van de la mano con las políticas neoliberales que tanto han criticado por años.

“Había un crédito de $200 millones de dólares del Banco Mundial para financiar la agroindustria, ese era el tema, créditos de largo plazo, que fue borrado (...) todos los que estamos aquí, independiente de si votamos por Petro o no, estábamos convencidos de que un país como Colombia, no puede seguir con inequidades tan fuertes”, dijo la exministra.

López agregó que con todo lo que está pasando en este Gobierno, se termine afectando la idea de cambio y el proyecto que se buscaba empezar, no se haga, preguntándose, por ejemplo, “por qué no estamos hablando de las nuevas direcciones hacia donde debe ir la economía ya se está acabando el tiempo para el debate técnico, se vienen elecciones y se dispara el tema político, donde vamos a tomar posiciones”.

Otra de las críticas llegó por parte del exdirector de Planeación Nacional, Jorge Iván González, quien sostuvo que le duele ver cómo el “Consejo de Ministros cambió de manera sustantiva. Es increíble ver cómo se pasa de un Consejo de Ministros, de gobernantes, a un Consejo de Ministros que cada vez es más de activistas”, haciendo énfasis en que es necesario el debate para generar desarrollo.

Para estos funcionarios, durante la actual administración de la Casa de Nariño, se han politizado muchas decisiones y se acabó con la rigurosidad de la tecnocracia y la burocracia, que ayudaban a que las decisiones se tomaran con base en las necesidades de la gente y no en lo que piensan unos pocos.

“La gente nos pregunta por qué el Presidente no estuvo contentos con nosotros y yo digo que no entiendo, porque los cambios que nosotros propusimos, y no sólo nosotros, que propuso el Congreso, que se propuso en el Plan de Desarrollo a través de los diálogos regionales, que propusieron los ministros en los artículos del Plan de Desarrollo, son absolutamente revolucionarios para la sociedad colombiana”, agregó.

El exdirector de Planeación Nacional, quien dejó su cargo por diferencias con el presidente Petro durante el reciente escándalo de los líos en el Presupuesto General de la Nación, dijo que desde un principio se buscó crear una hoja de ruta, con el Plan de Desarrollo, en la que se escucharan las voces de diversos sectores.

“En su momento se le dijo al Presidente, empecemos ya a articular el presupuesto por programa y nos evitamos todos los líos de las vigencias futuras. Nos evitamos todos los líos de la no concurrencia de recursos. Nos evitamos los líos de las anualidades. Está en el Plan de Desarrollo, se puede implementar a través del presupuesto del 2025, pero al final no se dio”, indicó.

Teniendo esto en cuenta, tanto Cecilia López, como Jorge Iván González, resaltaron que todavía hay espacio para corregir el rumbo, teniendo en cuenta que las apuestas de este Gobierno son ambiciosas y se pueden realizar, siempre y cuando se organicen las cosas y se escuchen a todos los sectores, especialmente a los técnicos.