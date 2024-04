Nuevo choque entre el presidente Petro y el presidente del Congreso: ¿qué pasó?

Presidente Gustavo Petro / presidente del Congreso, Iván Name

El enfrentamiento entre el presidente colombiano, Gustavo Petro, y el presidente del Congreso del país andino, Iván Name, se agudizó este viernes cuando el jefe de Estado lo señaló de cerrar el Senado.



El nuevo choque nació luego de que Name levantó el lunes pasado la plenaria del Senado en la que se iba a discutir la reforma pensional como protesta a los calificativos de Petro contra el Congreso, que no aprobó la reforma al sistema de salud, una de las banderas del Gobierno.

"Nos derrotaron no unos cuantos parlamentarios financiados por unos extranjeros. Nos derrotó una violación flagrante de la Constitución y la ley", aseguró en su momento el jefe de Estado. Ante esa situación, Name calificó de "injuriosas y calumniosas" las declaraciones del presidente Petro y le advirtió que "atentan contra la dignidad que ostentan todos los miembros de esta célula legislativa".

La discusión siguió el viernes cuando Petro escribió en redes sociales: "Me dicen que no respeto la independencia de las ramas del poder público, al contrario, quien no las respeta es quien las cierra. Cerraron arbitrariamente el Senado de la República".

Congreso. EL TIEMPO

Name, que es opositor a Petro, le respondió diciendo que "una forma de cerrar las instituciones es desprestigiándolas. Yo tengo la responsabilidad legal, constitucional y moral de defender la institución del Congreso, tanto de las infamias que lo desprestigian como de las solapadas amenazas de revocar el mandato de los congresistas mediante 'constituyentes callejeros'".

El jefe de Estado abrió el mes pasado un inesperado debate sobre la Constitución al proponer la convocatoria de una asamblea nacional constituyente ante la dificultad para lograr que el Congreso apruebe sus reformas. Esa iniciativa ha sido criticada por políticos de todas las corrientes, incluidos algunos que lo apoyaron en las elecciones presidenciales de 2022.

Name, senador por el partido Alianza Verde, remató su respuesta a Petro manifestando que no es cierto que el Congreso esté cerrado y que, de hecho, reanudará sus sesiones el próximo lunes.

EFE