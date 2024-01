Tesis de Petro: ¿'globos' ideológicos o planteamientos viables?

El pasado viernes 19 de enero concluyó el Foro Económico Mundial que se llevó a cabo en la ciudad de Davos (Suiza), un evento en el que se abordó la situación actual de la economía global y los factores que convergen con su desempeño, como el empleo, la inflación, entre otros.



El presidente Gustavo Petro hizo parte de la lista de ponentes que participaron en el evento. La crisis climática, la inversión verde, la descabonización y la paz son algunos de los temas que desarrolló el mandatario a lo largo de su visita.

Precisamente, en una columna de opinión publicada en EL TIEMPO, el exministro Mauricio Cárdenas se refirió a los discursos que realizó Petro en esta reunión internacional y a la imagen que estas intervenciones daban de Colombia ante el mundo.

Mauricio Cárdenas, exministro de Hacienda Mauricio León / CEET

Ideas aspiracionales

De acuerdo con Cárdenas, las declaraciones del jefe de Estado se enfocaban en resaltar los defectos estructurales del país. No obstante, estas carecían de cualquier alusión a medidas, decisiones e iniciativas concretas para mejorar el estado de las cosas.

En ese sentido, destacó que "al final, como las ideas son vagas y carecen de mecanismos específicos, entran en la categoría de verdaderos 'globos' que no tienen ningún impacto posterior".

El exministro también hizo énfasis en que esa falta de estructura deriva en que sus planteamientos no tengan el eco suficiente para marcar o sentar las bases de la discusión.

"No veo a los demás líderes globales –incluyendo a los del Sur– haciendo el menor eco de las tesis de Petro. Esto quiere decir una de dos cosas: que no les gustan, o que el presidente no tiene el tiempo o la disciplina para madurarlas hasta un punto que dé pie a una conversación", indicó.

Entre las propuestas que destaca que pueden llegar a ser inviables se incluye la tesis de que se compense a países como Colombia por el petróleo que dejan de producir.

"Esto carece de viabilidad real, pues nadie –ni empresas ni consumidores– va a pagar dos veces por el combustible (el producido y el que se deje de producir). Sería más fácil plantear que los países con mayor ingreso per cápita (y no Colombia) sean los primeros en dejar de producir petróleo", explicó Cárdenas.

Presidente Gustavo Petro EFE

A lo anterior se le suman otras ideas como apagar las chimeneas en el Norte o que los países ricos (que son los principales emisores de carbono) paguen una prima.

El exministro también señaló que en el marco de esos discursos, la economía del país enfrenta varios desafíos como la decisión de S&P de reducir a negativa su perspectiva del país. En ese sentido, destacó la necesidad de poner el foco en ese tipo de situaciones y no en ideas que carecen de detalle.

"Si el objetivo realmente es bajar el costo del financiamiento para el país, bien haría el Presidente en enfocarse un poco más en la realidad y menos en los discursos", concluyó.

