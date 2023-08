Dura crítica de Saúl Kattan a los operadores móviles

Mientras se avanza con el cronograma de la subasta 5G y con los planes de conectividad, planteados por el Gobierno Nacional, las expectativas sobre los precios, el mercado y la reconfiguración de la competencia por parte de los operadores de telecomunicaciones mantienen al sector en tensión.





El consejero de Transformación Digital, Saúl Kattan Cohen, señaló en diálogo con Portafolio, que puntualmente para los precios de la subasta que se conocerán en pocos días, se han tenido en consideración varios puntos: como los precios internacionales, las tasas de interés, la recuperación del peso frente al dólar, la competencia en el mercado, entre otros puntos relevantes.



“Nosotros estamos haciendo un gran esfuerzo desde el Gobierno Nacional para que el precio sea competitivo, ya lo estamos evidenciando con los precios de la renovación del espectro. De hecho, los operadores lo están viendo con buenos ojos y yo creo que en el caso del 5G será de la misma manera”, afirmó Kattan, quien reiteró una vez más que el Gobiernos está “firme y listo” para la subasta del espectro el próximo 20 de diciembre.



De cara a la integración de redes de acceso móvil entre Telefónica y Tigo, el alto consejero precisó que “ve viable que se integren estos dos operadores”.



No obstante, precisó que las autoridades competentes deberán pronunciarse desde el punto de vista técnico.



“Yo personalmente lo veo viable. De hecho no le veo ningún problema, ya que en muchos países del mundo se están dando este tipo de integraciones, debido a la competencia y a las grandes inversiones. Yo creo que Colombia no será la excepción en cuanto a este panorama”, enmarcó Kattan.



Otro de los puntos que señaló Kattan se enfoca en el seguimiento y control que buscarán adoptar desde el Ministerio de las TIC para hacerle seguimiento a las obligaciones que deberán cumplir los operadores luego de la subasta 5G. Según el alto Consejero, los compromisos adquiridos hasta el momento por parte de los participantes “no han sido exitosos”.



“Estas obligaciones no han sido exitosas porque tanto las ejecuciones como los controles han sido muy malos. Si bien han sido procesos muy complicados estamos trabajando desde el Ministerio de las TIC para corregir las dificultades. Esas obligaciones son los que tienen que ayudar a conectar al 85% del país”, agregó Kattan.



Es destacar que esa obligaciones buscarán llevar conectividad a zonas apartadas y a mejorar la conectividad en zonas urbanas.



Para ello, según el alto consejero el Ministro de las TIC está armando “un gran mapa para cumplir con ese propósito”.



Por otra parte, Kattan también se refirió a la presunta calificación de dominancia que enfrenta el operador Claro.

“Yo en el pasado he sido muy crítico de la dominancia de Claro. Sin embargo, hay que entender que la competencia se crea invirtiendo. Y si no se invierte llegar a competir será muy difícil. Yo creo que se necesita mirar opciones desde los diferentes puntos de vista, pero lo más importante será el tema de la inversión y si los operadores no invierten al nivel de Claro nunca se va a llegar a un mismo punto. Debo destacar que esto no puede ser solo un tema de regulación, sino también de inversión”, agregó.



Ciberseguridad

Por último el consejero de Transformación Digital habló sobre la importancia de consolidar la Agencia Nacional de Seguridad Digital y Asuntos Espaciales, con el fin de que el país logre consolidar los temas de seguridad digital.



Según Kattan, la ciberseguridad se ha vuelto un de las grandes prioridades del gobierno de Gustavo Petro. Y de acuerdo con cifras reportadas el aumento de ciberdelitos ha aumentado en los últimos años en Colombia.



“La ciberseguridad se ha vuelto un gran punto fundamental para el desarrollo de los países. Las naciones que hacen parte de la Ocede están trabajando en ese frente y de hecho se ha vuelto una de las grandes prioridades. La cantidad de ataques son enormes se habla de 20.000 millones de ataques solo en Colombia, somos uno de los cinco países del mundo más atacados. Pienso que con la creación de la Agencia de Nacional de Seguridad Digital podemos generarle confianza a las empresas y ciudadanos”.



