El 33 % de quienes trabajan con Didi lo hacen para pagar deudas

Frente a la pérdida de empleos que se generó por la pandemia, las plataformas de economía colaborativa, en las que se destacan las aplicaciones de movilidad, se convirtieron en una gran alternativa para que muchas personas pudieran generar ingresos.



Es así como para entender este mercado después de la crisis sanitaria, más allá de cómo están operando y de cuáles son sus nuevas líneas de negocios, es preciso hacer una radiografía de los conductores asociados a este tipo de apps en el país.



De acuerdo con el más reciente informe de Fedesarrollo sobre las plataformas digitales, la caracterización demográfica de los colaboradores en aplicaciones de movilidad destacó varios puntos: el primero es que en promedio la edad de un socio conductor ronda los 38 años; en su mayoría son hombres (95%) y solo el 5% corresponde a mujeres. Además el 3% serían migrantes.



Asimismo, el centro de pensamiento destacó que el 60% de los conductores llegan a educación terciaria. En cuanto al concepto de trabajo exclusivo en una plataforma, solo el 40% de los conductores labora con una misma aplicación, mientras que el 20% emplean diferentes plataformas para sus ingresos.



Cabe destacar que un conductor puede llegar a ganar cerca de $1,28 millones al mes, por 44,6 horas de trabajo semanal. No obstante, según los expertos, estos ingresos pueden variar, dependiendo de las ciudades.



DESTINO DEL DINERO



Con el fin de conocer en qué destinan el dinero que generan por medio de las plataformas, la compañía DiDi realizó una encuesta a alrededor de mil socios que se conectan con usuarios a través de estas aplicación en ciudades como Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Cali y Medellín.



Frente a las razones por las cuales los socios buscan generar ingresos adicionales al usar este app, el 56 % afirmó que lo hace para tener dinero extra para ayudar en su casa; mientras que el 33 % las usa para pagar deudas; el 10 % para obtener otro recursos y el 1 % restante lo hace por motivos diferentes.



Asimismo, el 52 % de los encuestados señaló que los ingresos generados a través de la aplicación son destinados para gastos de bolsillo, el 40% los utiliza para los gastos relacionados con el mantenimiento del vehículo, mientras que el 3% de los socios invierte sus ingresos en ocio y comida.



“Trabajamos constantemente para que quienes se conectan a través de la aplicación encuentren una posibilidad de generar ingresos adicionales de manera flexible con el respaldo del esquema de seguridad que ofrece la plataforma", aseguró Pablo Mondragón, gerente general regional de DiDi.



Por su parte, la plataforma Uber resaltó que el 74% de los arrendadores se dedican a otras actividades.



“Como independientes, tienen la flexibilidad de conectarse y desconectarse cuando quieran, y esto es muy importante en la economía colaborativa. Cada persona es libre de manejar su tiempo, según sus intereses, sus dinámicas familiares y sus necesidades económicas”, dijo la plataforma.



Pero si bien en Colombia, los conductores asociados son en su mayoría hombres, a través de la iniciativa Juntas al Volante, la aplicación Uber busca que más mujeres puedan generar ganancias adicionales.



Bajo esta línea de flexibilidad y de ingresos adicionales, un informe presentado por la plataforma Beat a junio de 2021, que contó con una alianza con el BID, señaló que el 29% de los conductores asociados a esta app son independientes.



Igualmente, destacó que el 26% de los usuarios conductores no cuentan con una actividad económica adicional; mientras que un 10% emplea esta actividad tiempo completo y otro 10% afirmó que empleaban esta app como empleo de tiempo parcial.



Frente a las características del uso de aplicaciones de movilidad, el 53% reportó en esta encuesta que su decisión de usar Beat fue influenciada por la pandemia.

Por último, el informe de la compañía Beat apuntó que a pesar que los socios conductores entienden conceptos básicos de educación financiera, no toman medidas concretas para asegurar “su salud financiera presente y futura”.



Es así como 55% de los conductores destacó que tienen cuenta de pensiones; 29% dijo haber contribuido a su cuenta de pensiones en el último mes; 59% afirmó planea continuar trabajando tras alcanzar la edad de retiro; y 75% está afiliado a un sistema de salud.



En cuanto al destino del ahorro, el 41% de los socios dijo que sería para cubrir emergencias. Igualmente, el 36% respondió que ahorraría para un nuevo negocios, mientras que el 19% para la jubilación.



Johana Lorduy

