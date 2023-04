Monómeros: en qué va su posible compra por parte de Colombia

Armando Benedetti, embajador de Colombia en Venezuela, habló el pasado mes de marzo sobre la posibilidad de que el gobierno de Gustavo Petro adelante la adquisición de la empresa petroquímica Monómeros.



El que fue senador de la República en el periodo presidencial de Iván Duque fue uno de los primeros políticos que habló de esta situación, al punto de que manifestó que existía una clara intención del Gobierno para buscar los recursos y hacer una propuesta formal de compra.



Pocos días después de las declaraciones de Benedetti, se explicó que la petrolera colombiana Ecopetrol podría aportar recursos para así sumarse a la financiación para posibilitar este proceso.



No obstante, en contraposición de lo que ha sugerido Benedetti, la misma Ecopetrol mencionó que la intención de comprar Monómeros nunca existió de su parte, teniendo en cuenta que, según el embajador, el Gobierno estuvo dispuesto a desembolsar hasta 300 millones de dólares para comprar Monómeros.



Esta operación, sin embargo, no marcaría mayor diferencia en la dependencia de importación de fertilizantes, esto a razón de que Colombia no es un país productor de úrea, por lo que Ecopetrol debería ser muy cuidadosa si piensa cambiar de opinión en un futuro y considera la opción de comprar la petroquímica colombo-venezolana, teniendo en cuenta que esta posee una licencia muy limitada por parte de la Oficina de Control de Activos Extranjeros de los EE. UU.



Trabajadores de Monómeros. Archivo particular

¿Por qué Monómeros sería tan apetecida por el Gobierno?



La baja importación de fertilizantes ocasionada por la invasión rusa en Ucrania derivó también en el alza de los precios de los alimentos en el mundo.



Esos insumos, los cuales eran fuertemente producidos en territorio ucraniano, hizo que los países entendieran que la autosuficiencia en algunos procesos productivos para bienes de primera necesidad era muy importante.



Para el caso de Colombia, Monómeros sería una adquisición estratégica teniendo en cuenta la producción de úrea que la empresa tiene, la cual es clave para el sector agroindustrial, haciendo la salvedad de que su capacidad productiva se ha venido debilitando por diferentes crisis financieras.



Según explicó Benedetti para ‘W Radio’, Colombia, teniendo a Monómeros, se podría convertir en proveedor de fertilizantes para grandes productores de potencias agroindustriales a nivel regional y mundial, como los casos de Brasil y Argentina.



Otro factor sería que el gobierno Petro estaría interesado en la compra de Monómeros, pues la empresa tendría el 40 % del mercado de insumos y fertilizantes para el agro en el país. De igual forma, sería una fuerte generadora de empleo, pues podría darle trabajo a cerca de 1.000 personas.



Los peros



El actual ministro de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Ocampo, no ha desestimado esta posibilidad, pero sí ha señalado varios condicionantes.



En primer lugar estaría el valor de la operación, la cual estaría tasada en hasta 300 millones de dólares estadounidenses, lo que demandaría un estudio detallado y meticuloso de las arcas del Gobierno.



El exministro de Agricultura, Andrés Valencia, aseguró para Portafolio que existen factores políticos que podrían dificultar la compra, como el manejo de Monómeros por parte del presidente venezolano Nicolás Maduro.



“Esta licencia se vence en junio y la tenían porque la empresa estaba en manos de Juan Guaidó, a quien Estados Unidos reconocía como presidente. Ahora en manos de Maduro, quien está sancionado por los americanos, la renovación no será tan fácil”, explicó.



