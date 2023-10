Reforma pensional dejaría a los jóvenes sin poder jubilarse

Finalmente se conoció el tan solicitado concepto fiscal del Ministerio de Hacienda para la reforma pensional, que contrario a lo que se esperaba, dejó más dudas que certezas entre los analistas y expertos, por las implicaciones fiscales que traerá en el largo plazo.



De acuerdo con el documento presentado por el Ministerio encargado de las finanzas del país al Congreso, uno de los primeros puntos que llama la atención tiene que ver con la posible desfinanciación de Colpensiones a 2100, año en el que se proyecta una fuerte caída el fondo de ahorro y un aumento considerable de los gastos.





En términos de la economía de hoy, Minhacienda sostiene que el impacto fiscal de esta reforma llegaría a dos puntos del PIB en las próximas décadas, lo que le terminaría costando a la Nación casi $30 billones.



Expertos consultados por Portafolio, sostienen que esto se debería en gran medida a que las características demográficas están llevando al país a un escenario en que habrá menos cotizaciones que pensionados, razón por la cual este modelo se haría insostenible en el largo plazo, aumentando las deudas de la Nación.



Para José Ignacio López,director de Investigaciones Económica en Corficolombiana, “lo que las cifras muestran es que el pasivo pensional del país aumentaría en un 50% aproximadamente y lo que se nota es que con la reforma pues tendríamos un pasivo en casi 42 puntos del PIB en valor presente neto más alto del que tendríamos sin reforma a futuro”.



El informe de Hacienda también muestra un crecimiento del pasivo pensional, que para 2070 se calculaba en un 63,96% del PIB sin la reforma y con la aplicación de esta ley, en caso de ser aprobada, subiría al -73,57%; con lo cual se aprecia un aumento de casi $132 billones entre ambos escenarios.



Esto se aprecia también al revisar las cuentas proyectadas al 2100, ya que sin la reforma, a ese plazo el pasivo pensional sería del 84,12% del PIB; mientras que con este cambio que busca el gobierno del presidente Petro, pasaría a 126,38% del Producto Interno Bruto, dejando una diferencia de más de 40 puntos, que se traducen en más de $600 billones de diferencia a ese plazo.



Oscar Becerra, profesor asociado de la facultad de Economía de la Universidad de los Andes, sostiene que es importante ver no sólo el pasivo pensional sino la senda del déficit, ya que “como está planteado, la senda del déficit fiscal (incluso con fondo de ahorro que se agota alrededor de 2070) patea el problema hacia adelante”.



“Esto sin contar que el déficit de Colpensiones se estima que va a llegar a 5% del PIB a comienzos de 2070. El fondo de ahorro ayuda a suavizar la trayectoria del déficit, pero se sigue acabando”, dijo el experto.



Asofondos fue otro que se pronunció respecto a este concepto fiscal y su presidente, Santiago Montenegro, aseguró que: “vemos con preocupación estas cifras del Hacienda, sus propios estimativos muestran un sistema inviable, tremendamente costoso para la actual y futuras generaciones, tanto que, a la vuelta de 50 años, no habrá recursos para pagar las pensiones”.



“Es de tal magnitud el incremento en la deuda pensional del país que con esos recursos podrían costearse 45 líneas de metro en Bogotá, es decir, no haga reforma y más bien haga metros para los colombianos”, explicó Montenegro, quien pidió que estas advertencias sean tenidas en cuenta por el Congreso.

