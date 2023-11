Cuáles son las entidades que más gastan en nómina de funcionarios públicos

Tras la decisión de la Corte Constitucional de tumbar un parágrafo de la reforma tributaria que prohibía la deducción de las regalías de la base gravable del impuesto de renta de las empresas dedicadas a la exploración y explotación de recursos naturales no renovables (Rnnr), el Gobierno está buscando soluciones para tapar ese hueco que quedó pendiente en el recaudo.

Según anunció el presidente de la República, Gustavo Petro, en el marco del vigésimo congreso de la Cámara Colombiana de Infraestructura (CCI), son $6,5 billones de pesos los que tendrá que buscar, pero podría ser más.



En cuentas del Ministerio de Hacienda, esta norma se esperaba recaudar más de $7 billones de pesos: $3,38 billones este año; $2,79 billones en 2024; y para 2025 se proyectaban $2,2 billones.



El Presidente señaló que actualmente tiene tres estrategias sobre la mesa para cubrir estos recursos: no subir sueldos de altos funcionarios públicos, recortar gastos de funcionamiento y, en dado caso, tomar decisiones para aplazar decisiones no prioritarias de inversión.



“No queremos golpear la inversión, lo que está aprobado por en el Congreso de la República, y nos toca ir al funcionamiento no ir a la deuda, nos toca es pagar la deuda”, puntualizó.



(Vea: Exministro Ocampo defendió su tributaria y dice que no está generando desaceleración).



En línea con lo anterior, argumentó entonces, que el primer paso será congelar algunos gastos, entre ellos salarios de las tres ramas del poder público, las entidades descentralizadas, entre otros. Si bien ‘no sabe cómo’, en el 2024 no pueden subir los altos salarios del sector público, pues sería ‘un suicidio económico’.

Salario mínimo iStock



“Nos tocó, dadas estas decisiones, congelar los altos salarios del país que ayudará en parte, porque no alcanza la cifra de $6,5 billones” dijo.

Entidades con más gasto de personal

Un informe del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana da cuenta de que el 61% de los $502,6 billones aprobados para el Presupuesto Nacional del 2024 corresponden a gastos de funcionamiento, es decir $308,2 billones. De este total, $59,8 billones son únicamente para gastos de personal.



(Vea: Ante fallo adverso de regalías, Gobierno recorta Presupuesto).



En la revisión per cápita de estos rubros para el pago de conceptos salariales, el Fondo de adaptación aparece en el primer lugar con $24,6 millones; seguida por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) con $23,5 millones; la Corte Suprema de Justicia $23,16 millones y la Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco Vargas con $22,1 millones.



Fuentes del Gobierno confirmaron a Portafolio que la discusión de la propuesta del presidente Gustavo Petro será algo que se dé el próximo año, teniendo en cuenta que hay dos elementos importantes a tener en cuenta.



El primero de ellos es que el aumento salarial no puede ser inferior al Índice de Precios al Consumidor y a los acuerdos salariales que ya están pactados, puesto que se habla de derechos adquiridos por los trabajadores y que están respaldados por sentencias de la Corte Constitucional.



No obstante, el Presidente tiene otras dos opciones para conseguir los recursos faltantes. Una de las soluciones que plantea el mandatario es recortar los recursos de funcionamiento, pero fue enfático en que no afecte las prioridades del Plan Nacional de Desarrollo (PND).“Ojalá no nos toque llegar a aplazar decisiones no prioritarias en la inversión pública del país”, dijo.



Por otro lado, aclaró los rumores sobre que tocan a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), el Invías y la nacionalización de vías.



(Vea: Las razones por las que la corte tumbó la no deducibilidad de regalías).



“Las concesiones ya firmadas, los contratos van a ser honrados, nunca hemos dicho lo contrario, dicen que se va a acabar la ANI, nunca hemos dicho eso, nunca lo hemos pensado, al contrario, lo que queremos es fortalecerla”, dijo el mandatario.



Paula Andrea Galeano Balaguera

Daniel Hernández Naranjo

Periodistas Portafolio