Cuándo le deben pagar de prima navideña si gana el salario mínimo

Cada vez falta menos para que se acabe el 2023 y con la llegada de fin de año, muchas personas están al tanto del aumento que tendrá el salario mínimo para el próximo año, así como la llegada de la prima de fin de año, la cual se paga en el mes de diciembre.

Y es que hay que tener en cuenta que muchas personas en el país subsisten con el salario mínimo en Colombia, el cual está fijado para este año en 1'160.000 pesos, por lo que la prima de Navidad 'caería de perlas' para muchos hogares que deseen comprar regalos o, al menos, para cerrar el año en una situación más favorable.



Según la ley colombiana, las personas que puede acceder a esta son aquellas que se encuentren trabajando bajo un contrato laboral regular y las empresas están obligadas a girarlo, según se indica en el Código Sustantivo del Trabajo.



Así mismo, en la norma se explica que el monto dependerá de la cantidad de días que el trabajador haya ejercido sus funciones en el segundo semestre del año, por lo que es responsabilidad del empleado estar pendiente de esta liquidación por parte de su empleador.



Así puede calcular su prima

Los empleados deben recibir dos pagos al cierre de cada semestre de año. Estos son equivalentes a 30 días de salario adicional dividido en partes iguales, es decir, medio salario. Es importante tener en cuenta que el valor consignado depende del tiempo que el trabajador haya laborado en los seis mese previos a la fecha del pago.



Para poder calcular el monto que le corresponde, lo que tiene que hacer es tomar el salario base, multiplicarlo por 180 días y dividirlo en 360 días, según estipula la ley. Dado el caso que no cumpla un semestre completo trabajado y fuera contratado durante el último semestre, solo tiene que hacer la misma regla de tres, pero cambiando los 180 días por la cantidad de días que trabajó bajo ese contrato.

La prima es una prestación social que todos los trabajadores reciben al año en dos cuotas. iStock

Si usted gana un salario mínimo mensual, el cálculo de la prima de fin de año se hace sumando los 140.606 pesos del subsidio de transporte al salario, multiplicarlo por 180 o por la cantidad de días trabajados y dividirlos entre 360 días, dando como resultado 605.303 pesos.



Si no quiere tener inconvenientes al momento de realizar los cálculos, puede utilizar la calculadora que ofrece el Ministerio del Trabajo, teniendo en cuenta también los días trabajados, las fechas de inicio y fin de la liquidación y el monto del salario.



Por último, en la Ley 1788 del 2026 se especifica que los empleadores deben efectuar el pago a más tardar el día 20 de diciembre. Dado caso en el que no se haga este pago, el empleador tiene derecho a presentar un derecho de petición para exigir este pago y los intereses moratorios correspondientes.



Si transcurren 15 días después de presentar esta petición aún no se ha pagado la prima, el trabajador se puede acercar al Ministerio del Trabajo y presentar una queja para que la cartera pueda abrir una investigación y, si encuentra que el empleador incumplió la ley, podría ser sancionado.



