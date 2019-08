¿Cuáles son los sueldos de los gobernadores, alcaldes y concejales?

El próximo 27 de octubre 117.822 candidatos se medirán en las urnas para lograr un espacio en las gobernaciones, alcaldías, concejos, asambleas y Juntas Administradoras Locales con el fin de representar los intereses de los colombianos. Quienes lleguen a ser elegidos como servidores públicos tendrán una retribución que dependerá del departamento o municipio que representen.



Actualmente, según el decreto 1028 del 6 de junio de 2019, el salario para gobernadores fija un tope máximo de $16'210.960 y un mínimo de 11'364.183. Para el caso de las alcaldías se estableció un techo de $16'210.960 y un piso de $4'054.071. Así las cosas, los nuevos gobernantes, recibirán a partir del primero de enero de 2020 estos valores más el incremento correspondiente al IPC que se pagará retroactivo en junio cuando se oficialice el aumento, como se ha venido haciendo en los últimos años.



El mismo decreto además señala que el monto máximo que pueden autorizar las Asambleas Departamentales y los Concejos Municipales y Distritales como salario mensual de los gobernadores y alcaldes está constituido por la asignación básica mensual y los gastos de representación, y en ningún caso pueden superar el límite máximo salarial mensual ya establecido.



Dicho de otra manera, la asignación mensual de los gobernadores obedece a la clasificación de cada departamento, que depende del número de habitantes y sus ingresos: especial, primera, segunda, tercera y cuarta categoría. En Colombia solo hay tres de categoría especial: Cundinamarca, Antioquia y Valle del Cauca. En este caso, el salario máximo mensual es de $16'210.960.



Mientras que para los gobernadores de Atlántico, Boyacá, Meta, Nariño, Bolívar y Córdoba, catalogados como departamentos de primera categoría, la remuneración no excede los $13'735.742.



Por su parte, los dirigentes de los nueve departamentos catalogados como de segunda categoría (Cesar, Huila, Norte de Santander, Risaralda, Santander, Tolima, San Andrés, Caldas y Magdalena) tienen una asignación levemente más baja, con ingreso no mayor a $13'207.445.



Para las gobernaciones de tercera categoría (Cauca, Quindío, Sucre y Casanare) se tiene un ingreso mensual de $11'364.183 y los restantes diez gobernadores reciben $11'364.183.



Para el caso de los alcaldes, hay siete tipos de asignaciones salariales. La especial señala que el límite devengado es $16'210.960. Por su parte, los que son de primera categoría precisa que su ingreso básico es de $13'735.742.



Asimismo, los de segunda categoría no pueden ganar más de $9'928.497 y los de tercera no más de $7'964.237.



Para los que están catalogados como de cuarta y quinta categoría, la asignación no es superior a $6'662.417 y $5'365.812, respetivamente. Finalmente, los burgomaestres de municipios de sexta categoría devengan no más de $4'054.071.



Los concejales, por su parte, no reciben un salario mensual dado que para ellos el Gobierno fijó honorarios por sesiones distribuidos así: categoría especial $347.334, primera $294.300, segunda $212.727, tercera $170.641, cuarta $142.748, quinta $114.967 y sexta $86.862.



En los municipios de categoría especial, primera y segunda, se pagarán anualmente 150 sesiones ordinarias y hasta cuarenta 40 extraordinarias al año. Mientras que en los municipios de categorías tercera a sexta se pagarán anualmente setenta 70 sesiones ordinarias y hasta veinte 20 sesiones extraordinarias al año.