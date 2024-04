Estado tendrá a cargo a 26 millones de usuarios tras intervención a Sanitas

Con la reciente intervención hacha por la Superintendencia de Salud a la EPS Sanitas, el Estado se convierte en el mayor operador de usuarios afiliados a entidades promotoras de salud, asumiendo la responsabilidad de 26 millones de colombianos.

¿Por qué esta cifra? El Estado, con la intervención a Sanitas, asumió a los 5,7 millones de pacientes que la entidad de salud tenía a su cargo. Esta cifra, ahora, se suma a los 11 millones de afiliados a Nueva EPS, loo 8 millones de otras EPS intervenidas (entre estas, Famisanar) y 1,3 millones correspondientes a entidades públicas.



El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, se pronunció asegurando que los usuarios deben tener un parte de tranquilidad sobre la intervención de la EPS. Sanitas, por su lado, ha manifestado que se pronunciará pronto para aclarar cuestiones de servicio y atención a los usuarios.



Así mismo, Luis Carlos Leal, superintendente de Salud, explicó que la intervención es de carácter forzoso-administrativo, a raíz del "el incumplimiento de los requisitos financieros de habilitación y otros factores analizados en el comité de medidas especiales desarrollado al interior de la Superintendencia".

Sin embargo, el funcionario aseguró que este proceso no afectará las funciones de Sanitas: "Es importante que toda la población en todo el país que está afiliada a esta EPS tenga la certeza de que las funciones de la EPS van a continuar, de que no tienen que incurrir en ningún tipo de trámite administrativo o burocrático, que durante todo este proceso se va a garantizar la continuidad en la prestación de servicios tanto para usuarios como para prestadores de servicios de salud".



Y añadió: "Este mensaje es un mensaje de tranquilidad. No se está entrando en un proceso de liquidación de la EPS, no se está acabando la EPS. Es una intervención forzosa para poder tomar el control administrativo y corregir algunos de los errores administrativos que venían en el interior de esta EPS y poder garantizar y proteger el servicio y la salud de todas las personas en todo el territorio nacional".



¿Qué se sabe de la intervención?

Por el momento, se sabe que la intervención responde a un posible incumplimiento de reservas técnicas en la entidad. Estas son el componente más importante del pasivo de una EPS.



Y es que existe un requisito de habilitación financiera de las entidades de salud denominado régimen de inversión de las reservas, que se debe cumplir para garantizar la permanencia en el sistema. El cálculo es realizado desde el año 2015 de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 2702 de 2014.

Se estipulaba inicialmente que las reservas técnicas constituidas deberían reservarse en un 100 % de activos para el cumplimiento de condiciones de calidad, liquidez y concentración de las inversiones.



Según explicó Mario Cruz, vicepresidente técnico de Acemi (gremio que agrupa a las principales EPS del régimen contributivo) en otras ocasiones, el defecto actual de las reservas es consecuencia de los problemas de desfinanciación crónicos del sistema, que se agudizaron durante los años 2022 y 2023.



"Primas insuficientes, se traducen en reservas e inversiones insuficientes. Se hace imposible el cumplimiento del requisito regulatorio. Primero, descapitaliza las compañías y, luego, para garantizar el gasto creciente, se ahorra a un ritmo menor del requerido", aseguró.



