¿Cuarentena total o localizada para Bogotá? ¿Qué dice Duque?

Durante una entrevista radial en el noticiero La Voz de Bogotá, de la cadena Todelar, el presidente Iván Duque se refirió por primera vez a la posibilidad de volver a una cuarentena total en Bogotá, recomendación que fue hecha por 14 agremiaciones médicas y que no fue descartada por la alcaldesa Claudia López.



(Médicos recomiendan que Bogotá regrese a cuarentena total).

Para el presidente de la República, en Bogotá el comportamiento de contagios ha sido muy disímil dependiendo de las localidades, razón por la cual el enfoque sectorizado que adoptó la capital del país es el más adecuado, no solo desde el punto de vista de salud, “sino también desde el punto de vista de minimizar la afectación a tantas personas, que han ido recuperando vida productiva y que lo necesitan también para su sustento y el de su familia”.



(Con el 91% de ocupación en UCI, Bogotá no descarta cuarentena total).



Para el mandatario, el modelo que implementó la ciudad es el más conveniente, teniendo en cuenta la información que permite ver cuál es el comportamiento de la tasa de contagio localidad por localidad.



“A mí me parece que las medidas que se han tomado en Bogotá, y que vamos a estar evaluando, están, desde el punto de vista técnico, muy bien centradas”, dijo durante la entrevista.



Así mismo, el presidente recalcó que el Gobierno Nacional toma “decisiones basadas en información, en el apoyo de los expertos y, sobre todo, buscan también el máximo impacto en términos de reactivación”.