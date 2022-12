Cuestionan cifra de reservas de gas que dio la Minminas

En medio del debate de moción de censura, la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, señaló que el país podría alcanzar hasta 20 años de suficiencia en gas (2042). Las cálculos sorprenden dado que el más reciente informe de la ANH, apunta a reservas probadas (1P) por 8 años; sin embargo, sumando las probables (2P) y posibles (3P) estas llegarían a 11,4 años.



(Lea: Producción petrolera 2022 supera 753.000 barriles día por primera vez).

Ahora bien, los cálculos de la ministra contemplan otros recursos: la provincia gasífera del Caribe en costa afuera, así como los recursos contingentes y prospectivos.



“Si se suman las reservas probadas, probables y posibles y se agrega el desarrollo de los recientes descubrimientos Uchuva y el bloque integrado de evaluación COL - 5, hechos por Ecopetrol y sus socios en el Caribe offshore, se garantizaría el suministro de esta importante fuente energética hasta más allá del año 2037. Incluso, si se suman los recursos prospectivos actuales, se aseguraría el suministro hasta el año 2042”.



Ahora bien, ¿por qué no se cuentan las probables y posibles? De acuerdo con un documento metodológico de la Unidad de Planeación Minero Energética (Upme), las reservas probables y posibles pueden estar basadas en condiciones futuras del mercado y de desarrollo de los yacimientos.



Amylkar Acosta, exministro de Minas y Energía, explicó que “con las únicas que se puede contar son las probadas”, pues son las que se ha demostrado que se pueden extraer, dadas las condiciones económicas. Aseguró también que por esto mismo, en escenario de buenos precios los recursos probados tienden a aumentar, dado que su comercialidad se garantizó gracias a esto. En el caso de los contingentes, se trata de los que se considera potencialmente recuperables. Para estos se habla de acumulaciones que con técnicas como el recobro mejorado se puede llevar a superficie.



(En contexto: Minenergía confirma que el país tendría reservas de gas por 20 años).



“Si hoy Colombia aumentará su factor de recobro a promedios internacionales, podríamos contar con un aumento de cerca del 15% en nuestros recursos de petróleo” señaló Vélez en su intervención ante la Cámara de Representantes.



Por otra parte, las prospectivas son recursos que se estiman que hay en el subsuelo, pero que aún no han sido descubiertos. Estos recursos tienen una serie de características, una de ellas que no han sido halladas aún y no están contratadas, por lo que no hay nadie responsable de su explotación.



Acosta también señaló que con respecto a los yacimientos en costa afuera, de Ecopetrol, la empresa que lidera los procesos de exploración, lo cierto es que aún los recursos de los que ha hablado la compañía también son estimaciones. “Aún tienen que hacer más perforaciones y certificar las reservas para determinar el número real de los hallazgos probados”, aseveró y añadió que se debe esperar a que las certificadoras y la ANH entreguen los balances de las reservas actualizados.



(Además: Minminas niega que se vaya a acabar con la minería y el petróleo).



Destacó que el gobierno anunció que se evalúa actualmente si se requiere dar nuevos contratos de exploración. Sin embargo, aclaró que la reactivación de contratos suspendidos o estas cifras, son argumentos para no firmar nuevos contratos.

“Eso de ninguna manera es justificación para que no se firmen contratos, porque no están confirmadas esas reservas”, concluyó.

PORTAFOLIO