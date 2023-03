Dane cambia la fecha de divulgación del dato de inflación

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) anunció un cambio en la fecha de difusión del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Según confirmó la directora de la entidad, Piedad Urdinonala, en adelante el dato no será divulgado el quinto día calendario, sino el quinto día hábil del mes.



Este cambio se hará efectivo a partir del mes de junio de 2023. Además, informó que ya no se divulgará a las 6:00 am, sino a las 6:00 pm.



Urdinola aclaró que a pesar del cambio en relación con la difusión del dato, no hay ningún cambió en otras fases de la cadena de producción estadística del indicador, como la recolección, análisis o procesamiento de datos. “No cambia absolutamente nada en el proceso de construcción del índice de precios al consumidor, solo será un ajuste a la fecha de difusión”, dijo.



La funcionaria reiteró que esta decisión se toma a partir de un análisis de las metodologías internacionales y en línea con las aplicaciones de otros países.



Según Urdinola, dentro de las recomendaciones del manual del IPC del Fondo Monetario Internacional, entidad que da línea sobre las metodologías internacionales en esta área, las estimaciones del IPS “se publican tan pronto como sea posible, por lo general alrededor de 10 días después de finalizado el último mes o trimestre”.



La directora del Dane mencionó también como en otros países de la Ocde se define una fecha de divulgación, pero no necesariamente la hora, y que tras evaluar la producción estadística de Colombia se determinó el cambio el concordancia con los parámetros de ortros países de la Ocde para garantizar cobertura, calidad y oportunidad del IPC, y también en cumplimiento de las políticas de horarios laborales.



LAURA LUCÍA BECERRA ELEJALDE

Periodista Portafolio