Dane reveló la radiografía de las TIC en 2020

El computador portátil es el más utilizado por los hogares colombianos para conectarse, así lo reveló la Encuesta de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en Hogares (ENTIC Hogares) del Dane, además creció el porcentaje de hogares que poseían computador de escritorio, portátil o tableta al 39,3% a nivel nacional, mientras que en las cabeceras la proporción fue más alta con el 48,2%, mientras que en los centros poblados y rurales dispersos estuvo en 10,4%.



Al igual que en la no tenencia de conexión a Internet, el análisis encontró que la principal razón por la que los hogares no tenían computador en 2020 es que es demasiado costoso, tanto a nivel nacional como en cabeceras y centros poblados y rural disperso con proporciones superiores al 58,0%. Le sigue en orden de importancia el no estar interesados con 24,1%, 26,3% y 19,8% respectivamente.



El 34,0% de las personas en el total nacional utilizaron un computador ya sea portátil o de escritorio, en Bogotá D.C. (55,0%), San Andrés (48,9%) y Valle del Cauca (39,5%) y los de menor proporción de uso fueron Vichada (8,3%), Chocó (13,2%) y Amazonas (16,4%). En las cabeceras fue el 40,8% y en la ruralidad lo hizo el 11,9%.



El año pasado, la radiografía muestra que el 91,4% de los hogares poseían algún tipo de televisor a nivel nacional, 94,8% en las cabeceras y 80,6% en centros poblados y rural disperso. Siendo el televisor convencional a color el líder en los centros poblados y rural disperso (55,8%), mientras que en las cabeceras lo era el TV LCD, plasma o LED con una tenencia del 63,1%.



Antes de la pandemia la distribución estaba en 89,7% del total nacional de hogares poseía televisor convencional a color, LCD, plasma o LED; 93,8% en las cabeceras y 76,3% en los entornos rurales. Los departamentos de Bogotá D.C., Quindío, Risaralda, San Andrés y Valle del Cauca tienen una proporción de hogares con televisor convencional a color, LCD, plasma o LED mayor al 95,0%.



En 2020 la televisión por Cable era la más utilizada a nivel nacional por un 52,0% de los hogares, siendo más alta la proporción en las cabeceras con un 65,5%. En contraste, en los centros poblados y rural disperso la señal de televisión abierta presentó el mayor uso con un 61,5% de los hogares, seguido por la televisión satelital con un 18,5%.



En el caso de la señal abierta de Televisión Digital Terrestre (TDT) se ubicó en 48,2% en el total nacional, 51,3% en cabeceras y 43,3% en las zonas rurales.



Sobre el internet, el estudio muestra que el 56,5% del total nacional de hogares poseían conexión, 66,6% en cabeceras y 23,9% en las zonas rurales. Bogotá concentra la mayor proporción de conectados a este servicio con el 78,0% del total, mientras que el departamento con menos conexiones es Vaupés con el 3,1%.



Por tipo de conexión, la mayoría de hogares poseen conexión a Internet fijo (81,3%), con mayor proporción en las cabeceras (85,6%); sin embargo, en centros poblados y rural disperso el mayor tipo de conexión a Internet es el móvil con 60,9%.



Sobre la velocidad de conexión a Internet fijo, la proporción contratada está entre 2 y 10 megas con el 47,1% a nivel nacional, siendo aún mayor la proporción en los centros poblados y rural disperso con 63,1%.



El segundo rango de velocidad de conexión con mayor proporción para el total nacional es entre 10 y 30 megas con 24,1% y le sigue el rango entre 30 y 100 megas con 12,4%. Por otra parte, 9,2% de los hogares que tienen Internet fijo a nivel nacional manifestaron no conocer la velocidad de conexión contratada.



La razón más fuerte para no tener internet en los hogares, fue el costo, al menos 50,6% de los hogares nacionales lo argumentaron, mientras que en cabeceras la proporción fue de 58,3%, el 20,4% del total nacional agregó que no consideraba necesario el servicio y 23,3% de las cabeceras también lo apuntó. Por su parte, si bien en los centros poblados y rural disperso el costo también fue la principal razón (38,9%), la no existencia de cobertura ocupó el segundo lugar en importancia, con 27,9%.



Entre las personas que hicieron compras de productos o servicios por Internet, en 2020 el 71,6% del total nacional reportó haber ordenado ropa, zapatos o accesorios, seguido por comidas preparadas (58,7%), equipos electrónicos (34,4%) y mercado del hogar (34,1%). En contraste, los productos con menor porcentaje de personas que los compraron por Internet fueron Software (9,6%), juegos de computador o videojuegos (10,3%) y muebles (10,6%).



El método de pago más utilizado para las compras por Internet fue el pago contra entrega con 62,6%, seguido por el pago con tarjeta débito o transferencia electrónica (46,3%) y con tarjeta de crédito (38,1%). Además en los en los centros poblados y rurales el segundo principal medio de pago el realizado a través de algún punto de recaudo (43,6%).



En cuanto a las razones por las cuales las personas no compraron ningún bien o servicio por Internet en 2020, el 87,1% del total nacional reportaron que prefieren hacerlo personalmente, seguido por cuestiones de privacidad en dar datos personales (62,4%), cuestiones de seguridad en dar información bancaria (58,9%) y desconfianza en aspectos del producto como garantías, entregas o devoluciones (56,8%). En contraste, las razones con menores porcentajes de respuesta fueron no tener una tarjeta de crédito/débito o cuenta bancaria (38,1%) y no saber hacer compras o pagos por Internet (43,4%)



En 2020, la proporción de personas de 5 y más años que a nivel nacional poseían un teléfono celular de cualquier tipo fue del 75,4%. A nivel departamental, los porcentajes de tenencia oscilan entre el 25,0% para el departamento con menor tenencia (Vichada), y el 85,3% para el departamento con mayor porcentaje de tenencia (Risaralda). Bogotá reportó 84.6%.



Las llamadas personales o familiares fueron con (94,9%) la mayor actividad que se realizó con los teléfonos, seguido de la navegación en internet (61,4%), entretenimiento (60,4%) y mensajes de texto personales o familiares (58,0%).



El año pasado 48,2% de las personas de 5 y más años escucharon señal de radio dentro del hogar, 46,6% en las cabeceras y 53,5% en los centros poblados y rurales. El entretenimiento fue la principal motivación a nivel nacional (89,8%) cabeceras (88,5%) y en (93,2%) en la ruralidad.



Solo el 3,1% de los colombianos conocen el código postal de su residencia, en las cabeceras es del 3,9% y en los centros poblados y rural disperso 0,5%.



A la hora de proteger la información de los dispositivos con los que se accede a Internet, en 2020 el mecanismo de protección más utilizado fue definir contraseñas seguras con el 61,2% de las personas que usaron Internet en el total nacional. La proporción de personas que utilizan algún software de protección como un antivirus fue del 47,0% nacional, seguido por realizar copias de seguridad o de respaldo (back up) con 35,9%.



El 57,2% de los menores acceden a internet acompañados por un adulto, en las cabecera el porcentaje es de 58,8 y 49,5% en centros poblados y rural disperso. En cuanto a los jefes de hogar, se les indagó por el uso de alguna herramienta digital de control parental, a lo cual en el total nacional el 14,6% lo hace.



En 2020 el incidente reportado con mayor frecuencia para el total nacional fue la captura de un virus informático con el 2,6% de personas que usaron Internet, siendo los hombres los más afectados en comparación con las mujeres (3,0% vs 2,2% respectivamente).



