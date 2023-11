Danilo Rueda ya no es más el Alto Comisionado para la Paz

El presidente Gustavo Petro anunció la salida de Danilo Rueda de la oficina del Alto Comisionado para la Paz, minutos antes de su reunión con Álvaro Uribe Vélez.



Mediante su cuenta de X, el primer mandatario también señalo que Otty Patiño, actual jefe de negociación del Gobierno con el ELN, asumirá sus funciones de manera encargada.



"Los procesos hacia la paz del país serán dirigidos por Otty Patiño, agradezco a Danilo todo su inmenso esfuerzo", escribió el primer mandatario en la red social.



Los procesos hacia la paz del país serán dirigidos por Otty Patiño, agradezco a Danilo todo su inmenso esfuerzo. — Gustavo Petro (@petrogustavo) November 22, 2023

Rueda había tomado las riendas de los procesos de negociación que adelanta el Gobierno en el marco de la política de la 'paz total', desde que Petro asumió el alto mando de la rama ejecutiva, en agosto del 2022.



No obstante, su gestión había sido duramente cuestionada en las últimas semanas tras el proceso de negociación con grupo armado al margen de la ley para la liberación de Luis Manuel Díaz, padre del futbolista Luis Díaz.

Danilo Rueda EFE

"Yo me miro en el día a día, no me miro pensando en 2024 o 2025. Tengo clara la misión que me encomendó el señor presidente y las líneas que trazó. He tratado de ejecutarlas con eficacia. Si él dice que hasta aquí llegué, pues hasta aquí llegué. Soy un servidor, pero no estoy apegado al cargo", declaró para EL TIEMPO en octubre sobre la posibilidad de continuar en el cargo.



Según fuentes consultadas por EL TIEMPO, su salida no se trata de una renuncia, sino de una determinación tomada por el mismo jefe de Estado.

Perfil de Otty Patiño

Otty Patiño es el actual jefe de la delegación del Gobierno Nacional en la mesa de negociación con el ELN, así como fundador de la extinta guerrilla del M-19. Se reincorporó a la vida civil a principios de la década de los 90 tras los acuerdos de paz con el Gobierno del entonces presidente Virgilio Barco.

Otty Patiño, jefe negociador del Gobierno con el ELN EFE

Tras su periplo en el movimiento armado, fue miembro de la Asamblea Nacional Constituyente de 1991 y, desde el restablecimiento de los diálogos con el ELN, en el pasado mes de noviembre, ejerce las funciones de principal delegado del actual Gobierno.



