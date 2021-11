En vivo: debate candidatos presidenciales en Convención de Asobancaria

En el marco de la edición 55 de la Convención Bancaria, realizada por la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia (Asobancaria), los precandidatos presidenciales del 2022 debaten sobre diferentes puntos.

Aquí, le contamos, minuto a minuto, lo que se comenta en los debates que se realizarán.



PRIMER DEBATE



¿POLÍTICAS PARA PROMOVER CRECIMIENTO ECONÓMICO?



Jorge Enrique Robledo



Los problemas de Colombia no comenzaron con la pandemia. Antes, las tasas de desempleo, déficit fiscal, exportaciones e importaciones eran escandalosas. Hay que hacer cambios de fondo en el modelo económico de Colombia si queremos estar en vía de desarrollo y no presos del subdesarrollo. No somos capitalistas, somos feudocapitalistas. ¿Hay que seguir poniendo parches en un modelo económico que no funciona o hacemos cambios estructurales?



Rodrigo Lara



Debe existir un consenso mínimo con lo fundamental del crecimiento: la independencia del Banco de la República hay que garantizarse, priorizar la acumulación de reservas a políticas caducas de sostenimiento de una tasa de cambio, hay que hacer esfuerzo para controlar inflación y mantener la regla fiscal. La falta de crecimiento desde el 2016 se ha sustituido con reformas tributarias, cinco desde el 2016, y con la pandemia ahondó la crisis. La mayoría de la población colombiana está en etapa productiva. Hay que formalizar la población a través de la generación de empleo. Hay que apostar a la manufactura, la industria militar y la industria farmacéutica. Hay que extender la frontera agropecuaria.



Federico Gutiérrez



No voy a expropiar y proteger la libre empres ay propiedad privada. No vamos con discursos de imprimir billetes, no pondremos en riesgo la democracia y las instituciones. El país debe generar condiciones para estar en crecimiento de 5 % anual. La pandemia nos dejó retroceso en superación de pobreza.Para dinamizar la economía: dinamizar infraestructura, terminar 4G, continuar 5G, hacer inversión de redes terciarias y que haya paz real en territorios. Un millón de viviendas VIS. La educación en cobertura y calidad y pertinencia en técnicas y tecnologías. Y mejores condiciones en términos de comercio. Hay que garantizar seguridad.



Juan Carlos Echeverry



Estamos obsesionados con el crecimiento y los que crecen son muy pocos municipios. Hay 1.170 posibilidades de crear economía. Hay que pensar cómo crear economía en donde no la hay. Mi reto es: dejemos de pensar en crecer lo que ya crece, hay que descentralizar el país, focalizarnos en formalización del empleo. El Estado colombiano es un carro varado, ineficaz e inefectivo.Hay que arreglar el carro.



Paloma Valencia



El reto es defender la democracia y el sistema de libre mercado. Si este país no es capaz de hacer transformaciones fundamentales para quienes están excluidos del sistema, vamos a fracasar. Ahogamos a las mipymes con papeleo. Dejamos que los grandes depreden a los chiquitos. Necesitamos un mercado donde todos quepan y salgan adelante. No hemos mejorado en productividad: hay que invertir en investigación y la transformación productiva. Es importante lograr una revolución en la educación. Hay que hacer un plan Marshall a la colombiana.



¿NUEVA REFORMA TRIBUTARIA?



Jorge Enrique Robledo



Nuestra tragedia es que no creamos riqueza ni empleo. Es imposible discutir cuando todos tenemos una cifra distinta. Hay que construir un acuerdo para manejar impuestos que estimulen desarrollo de la economía, pero sin estrangular producción y capacidad de compra.



¿CÓMO REDUCIR POBREZA E INEQUIDAD?



Jorge Enrique Robledo



Colombia no está haciendo lo que han hecho los países desarrollaros para avanzar. Solo con trabajo se puede crear riqueza acá, no se puede crear de otra manera.



Rodrigo Lara



Hay que revisar los problemas de la matriz productiva del país y volver a crear valor agregado en las exportaciones. Hay que hacer políticas de patriotismo económico, hay que reindustrializar el país. La desaparición de la renta petrolera es inminente y hay que prepararse para eso.



Federico Gutiérrez



La mirada centralista ha hecho mucho daño. La única forma para que se pueda generar empleo es que el Estado garantice las condiciones, como la seguridad jurídica.



Juan Carlos Echeverry



En la medida que el petróleo y el carbón vayan disminuyendo nos viene una transformación, que ya está en proceso por el aumento de las exportaciones agrícolas, el punto es adaptar al Estado para eso.



La educación es fundamental para solucionar los problemas sociales.



¿CÓMO DISMINUIR LA BRECHA SOCIAL?



Rodrigo Lara



Hay que hacer reforma laborales importantes y sofisticar la economía.



Federico Gutiérrez



Hay que modernizar el Sena de acuerdo a las tecnologías, de acuerdo a la cuarta revolución industrial para que los jóvenes puedan tener empleos de calidad.



Nos tenemos que adaptar a los nuevos empleos y a las nuevas posibilidades como la contratación por horas.



Juan Carlos Echeverry



Podemos desligar el pago de salud y el pago de pensión para ser formal. Debe haber salarios mínimos diferenciales.



Paloma Valencia



Necesitamos reformar la educación ya que debe ser pertinente al sistema productivo para poder tener sectores de talla mundial. Hay que regular el tema de la posición dominante.



Jorge Enrique Robledo



No hay mayor acceso a la equidad que el empleo. Hay que hacer un gran acuerdo nacional que atienda las realidades de las personas que están desatendidos de la modernidad. Este un país montado sobre el subdesarrollo, solo un pedacito es prospero.



EL PAPEL DE LA BANCA EN DEL DESARROLLO DEL PAÍS



Federico Gutiérrez



Un reto urgente es la bancarización y el tema del acceso financiero. El sistema financiero debe entender las realidades sociales. Necesitamos que las micro, pequeñas y medianas empresas tenga acceso al crédito.



Juan Carlos Echeverry



Debemos apostarle a garantías mobiliarias, a conocer mejor el cliente. Tiene que haber un cambio cultural y hay que validar el récord crediticio.



Paloma Valencia



Hay que desregularizar la banca colombiana, tenemos un sistema que puede crecer más y diversificarse para tener más acceso al capital que es lo que necesitamos.



Jorge Robledo



En la banca se necesita irrigar mejor el crédito, hay mucha parte de la producción que no está funcionando sobre el crédito formal. Además, toca bajar el costo de las tasas de interés, que afecta a los productores.



La banca es un servicio público y eso no deben perderlo de la cabeza de los banqueros.



PORTAFOLIO