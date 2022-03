Juventud, drogas y equidad de género: temas de debate presidencial

Desde las 10 de la mañana de este martes se llevó a cabo el debate presidencial de la Universidad Externado de Colombia. Al encuentro asistieron Ingrid Betancourt, Enrique Gómez, Luis Pérez, Gustavo Petro y John Milton Rodríguez. En esta conversación se dio el regreso de Petro, líder del Pacto Histórico, a este tipo de foros, luego de haber suspendido su presencia en estos espacios.



El 21 de marzo, el exalcalde de Bogotá había ratificado su ausencia en las charlas con otros aspirantes a la Casa de Nariño: “Suspendo mi presencia en debates electorales hasta que se garantice la transparencia del voto. Actuaremos con prudencia máxima y pedimos a las veedurías internacionales actuar con prontitud. En este momento no hay cadena de custodia transparente sobre los votos ya escrutados”. Sin embargo, Petro estuvo presente en la tertulia organizada por la institución educativa.

TEMAS DEL DEBATE:

Tras las presentaciones de los postulantes, las preguntas se ajustaron a tres ejes temáticos (agenda joven, política de drogas y equidad de género). A continuación, las declaraciones de los políticos asistentes en los respectivos temas.



AGENDA JOVEN

Ingrid Betancourt:



- “Me está mirando Gustavo Petro con una sonrisa. Tenemos que trabajar en que las EPS logren darnos un resultado efectivo sobre la salud mental”.

- “La depresión no es solo de los adultos, también está en los niños”.

- “Las personas más afectadas por la depresión y la violencia son las mujeres, es importante tener centros de protección para la mujer”.

- “Mi papá fundó el ICETEX. Ideó un sistema que confía en el estudiante”.

- “Mi papá quiso que todos los colombianos tuvieran la posibilidad de educarse en el exterior, no era un banco, como lo es ahora, tenemos que devolverle su razón de ser”.

- Afirmó que promovería la modificación del ICETEX. También haría diálogos de paz con el ELN.



Enrique Gómez:

​

- “Los problemas graves del país no se pueden seguir solucionando regalándole plata a la gente. El problema del ICETEX y la educación superior es la mala calidad. Especialmente la educación pública que no deja satisfechos a los estudiantes. A eso se debe la deserción”.

- No modificaría el ICETEX. Tampoco haría diálogos de paz con el ELN.



Luis Pérez:

​

- “Vamos a crear más de un millón de empleos”.

- “Hay en el mundo más de 150 oficios digitales que en Colombia todavía no existen”.

- “Con un neobanco, con un billón de pesos, vamos a crear criptomonedas, trabajar con bitcoin y con nuevos oficios”.

- Afirmó que promovería la modificación del ICETEX. También haría diálogos de paz con el ELN.



Gustavo Petro:



- “La causa de la violencia contra los líderes ambientales tiene que ver con una economía depredadora sobre el medio ambiente, quemar la selva, extinguir el agua para sacar el petróleo, preferir la minería sobre la agricultura, expulsar al campesinado de la frontera agraria hacia los bordes infértiles de la tierra, utilizar territorios excluidos como rutas del narcotráfico. Tiene que haber un programa de recuperación del equilibrio entre naturaleza y economía. Nos proponemos revitalizar la selva amazónica a partir de un fondo”.

- “Que el agua sea un principio rector de la economía y no un factor de su destrucción. Nos permitimos producir una inclusión de las poblaciones afro”.

- Afirmó que promovería la modificación del ICETEX. También haría diálogos de paz con el ELN.



John Milton Rodríguez:

​

- “La economía virtual es una respuesta muy efectiva en el mercado laboral juvenil”.

- “Es importante crear un ecosistema de emprendimiento para los jóvenes”.

- “Vamos a profundizar relaciones comerciales con países alrededor del mundo”.

- “Hay que multiplicar las exportaciones por tres, en un modelo que privilegie a la educación rural”.

- Afirmó que promovería la modificación del ICETEX. También haría diálogos de paz con el ELN.



En este segmento temático, todos los candidatos afirmaron que apoyarían la regularización de las plataformas digitales de transporte en el país.

POLÍTICA DE DROGAS

Ingrid Betancourt:



- “El mundo pasó a otra lectura de la relación que tenemos que tener con estas sustancias”.

- “Tenemos que lograr despenalizar el consumo de la droga. Si lo despenalizamos, podemos generar una economía de uso medicinal del cannabis”.

- “Es parte de nuestra cultura ancestral, es parte de la cosmología de muchas de nuestras tribus”.

- Sí apoyaría una reforma al ESMAD.

- No respalda el porte de armas.



Enrique Gómez:

​

- “Estamos en el mismo fracaso, el consumo no se ha controlado en nuestro país”.

- “La cultura narcótica destruye a nuestro país”.

- “No conozco que la coca tenga potencial farmacéutico”.

- “La fibra de la marihuana tiene grandes usos agroindustriales”.

- “Hay que terminar la guerra contra las drogas que genera el valor agregado y la mafia en Colombia”.

- Ampliaría las capacidades del ESMAD.

- Apoya el porte de armas.



Luis Pérez:



- “En Colombia hemos fracasado con el glifosato, pareciera ser un abono”.

- “Hay más de 60 países que han empezado a legalizar el cannabis. Si lo sembramos donde hay coca, vamos a generar tres millones de nuevos empleos”.

- “Vamos a duplicar las exportaciones y va a ser el fin de la guerra”.

- Sí apoyaría una reforma al ESMAD.

- No respalda el porte de armas.



Gustavo Petro:

​

- “Tenemos una oportunidad enorme de exportación industrializada de cannabis”.

- “Promocionamos la industrialización del cannabis y su exportación, sustituimos la economía de la hoja de coca a partir de una reforma agraria”.

- Reformaría la Policía Nacional y no continuaría el ESMAD.

- No respalda el porte de armas.



John Milton Rodríguez:



- “Nosotros tenemos que ampliar la posibilidad de una erradicación mecanizada que permita renovar la tierra para nuevos cultivos”.

- “El campo debe volver a ser protagonista”.

- Sí apoyaría una reforma al ESMAD.

- Respalda el porte de armas.

EQUIDAD DE GÉNERO:

Ingrid Betancourt:

​

- “Vamos a abrir la posibilidad de que las listas que se presentan al Congreso sean únicamente de mujeres”.

- “Que las mujeres no tengan que abrirse a codazos el espacio en política”.

- “Es muy importante trabajar sobre la nivelación de salarios y pensiones”.

- “Le daré prioridad a las mujeres en la titulación y devolución de tierras”.

- Sí restablecería relaciones con el Gobierno de Nicolás Maduro.

- Mantendría el impuesto del 4×1 000, ya que no haría reforma tributaria.



Enrique Gómez:

​

- “Las soluciones en el Estado deben ser para un máximo común que es el ciudadano”.

- “Para todos los colombianos debe gobernar el Estado”.

- “El problema no es tanto estimular el reporte, sino la ineficacia total y contundente de la Fiscalía General de la Nación en la atención de estas denuncias, en la orientación de las víctimas y en el desarrollo verdadero de políticas criminales que permitan la acusación y la condena efectiva del abusador intrafamiliar en donde sea, no importa el género. Esa impunidad afecta a todos por igual”.

- Sí restablecería relaciones con el Gobierno de Nicolás Maduro.

- Eliminaría el impuesto del 4×1 000.



Luis Pérez:

​

- “Cambiaría el servicio militar obligatorio por un servicio social y ambiental, en ese servicio social y ambiental incluiría la figura de las mujeres. Tienen una gran sensibilidad”.

- Sí restablecería relaciones con el Gobierno de Nicolás Maduro.

- Eliminaría el impuesto del 4×1 000.



Gustavo Petro:

​

- “Nosotros protegemos y fortalecemos a la familia colombiana, que tiene diferentes formas”.

- “Protegemos los derechos de la gente a ser como quiera ser, protegemos la libertad”.

- Sí restablecería relaciones con el Gobierno de Nicolás Maduro.

- Mantendría el 4×1 000 para las grandes transacciones.



John Milton Rodríguez:

​

- “Hay que romper con el odio entre los diferentes sexos completamente. A un hombre no le quita nada hacer oficio en la casa, a mí me toca hacer oficio en la casa”.

- “Proponemos los centros de atención familiar para que acompañen a las familias en asesorías, prevención de violencia y diálogos constructivos entre sí”.

- “No podemos dejar solamente a las mujeres con la responsabilidad de la familia”.

- Sí restablecería relaciones con el Gobierno de Nicolás Maduro.

- Eliminaría el impuesto del 4×1 000.

