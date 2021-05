Presidente Duque abre diálogos exploratorios con sectores del país

El presidente Iván Duque anunció este martes que abrirá un gran diálogo nacional que incluye a todos los sectores de la sociedad, tanto empresarial, social y político.



Según el Presidente, el resultado de estas mesas de conversación serán para implementar medidas urgentes para solucionar las principales inquietudes de las personas que han salido a las calles a marchar.



"Instalaremos un espacio para escuchar a la ciudadanía y (...) desarrollar iniciativas adicionales para la juventud, las mujeres, la población informal. Esto se traducirá en iniciativas que se podrán ejecutar rápidamente", dijo.



Y agregó que “el motivo de este espacio es rechazar la violencia en todas sus formas, acelerar el plan de vacunación, asegurar los recursos para garantizar la continuidad de los programas sociales y la protección de los más vulnerables y, por supuesto, asegurar la reactivación económica desarrollando alternativas adicionales para generar más empleo para nuestra juventud”.



De acuerdo con el mandatario, "hemos visto a quiénes pacíficamente su descontento y ganas de salir a adelante. También hemos visto a unos pocos desadaptados (...) y ellos con su violencia han pretendido desabastecer ciudades, causar pobreza, y quitar la vida", manifestó.



En cuanto a los abusos de las fuerzas militares y policiales, el mandatario también invitó a la ciudadanía a denunciar si es el caso. "No justifica que haya personas armadas salgan a disparar a ciudadanos indefensos. Los colombianos somos gente de bien y jamás pensamos en la destrucción como propósito".



NO HABRÁ PROGRAMA DE 'PREVENCIÓN Y ACCIÓN'



Precisamente el presidente Duque adelantará reuniones de trabajo y contactos para avanzar en el espacio de diálogo que anunció hace algunos minutos, razón por la cual la Oficina de Comunicaciones de Palacio anunció que este martes no habrá el espacio pedagógico de televisión Prevención y Acción.



Mañana miércoles estará al aire.