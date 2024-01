Las claves de la declaratoria de desastre natural por los incendios forestales

El presidente Gustavo Petro dio detalles de la declaratoria de desastre natural y calamidad por la 'crisis climática' que vive el país a raíz de los incendios forestales. Y es que, según las autoridades competentes, el 87 % de los municipios del país está en riesgo.



La declaratoria se hizo de acuerdo con la Ley 1523 del 2012, por la cual se adoptó la política nacional de gestión del riesgo de desastres.

(Vea: Petro anunció decreto para desastre natural por incendios con el fin de mover recursos).



Lo primero que hay que aclarar, y que el mandatario se ocupó de hacerlo, es que esta declaratoria no se trata de un decreto de emergencia, aspecto que lo retira de los estados de excepción contemplados por la Constitución.



De acuerdo con Petra, esta medida es para mover partidas presupuestales para atender la situación de emergencia climática: “El decreto nos permite mover partidas para atender situaciones de desastre, lo mismo que se hará con la carretera del Chocó por las víctimas climáticas”.



“Básicamente, podremos trasladar partidas presupuestales que habían sido aprobadas para otros menesteres hacia la mitigación del problema, hacia el agua potable, hacia la operación aérea para defendernos de los incendios terrestres”, agregó.



(Vea: Incendios en Bogotá: estas son las nuevas medidas anunciadas por la Alcaldía).

Incendio en Bogotá. EFE

Otro punto importante de la declaratoria es que se pueda recurrir a ayuda internacional cuando la capacidad del país se vea superada.



“Traeremos ayuda internacional porque en estos casos se vuelve fundamental. Nosotros la dimos en Chile cuando ellos no tuvieron capacidad. Lo mismo ocurriría aquí con aviones y más para apagar incendios”, comentó, y complementó que "vamos a pedir apoyo a las Naciones Unidas; hay un protocolo para ello”.



Sobre este punto, ya se supo que Estados Unidos, Chile, Perú y Canadá enviarán ayuda a Colombia.



Petro también les pidió a los alcaldes y gobernadores de las regiones afectadas que acudan únicamente al Puesto Unificado de Mando Central (PMU), que coordina la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, para recibir ayudas.



(Vea: ¡Qué calor! Colombia registra temperaturas récord de hasta 40,4 grados centígrados).



“Que la ciudadanía en general, los alcaldes en particular y gobernadores sepan que tienen que dirigirse en caso de una alerta, en caso de una información, en caso de la solicitud de ayuda, al PMU Central”, sostuvo.



Esta petición se dio, porque, según el mandatario, algunos alcaldes nuevos no conocen los procedimientos en este tipo de emergencias y han acudido a diferentes entidades del Estado, lo que ha generado un problema de coordinación.



"En la medida en la que sabemos que en estos próximos días y semanas se van a incrementar los hechos de crisis, pues queremos estar seguros de que tenemos la capacidad física para atenderlos y mitigarlos”, aseveró.



(Vea: Fenómeno de El Niño en Colombia: hasta cuándo iría y cuál sería el mes más crítico).

Incendios en Colombia. EFE

Cómo está el país por la crisis de los incendios forestales

Petro manifestó que hay 62 municipios con estrés hídrico en el territorio nacional: se trata de zonas cuya capacidad de agua dulce se ha igualado o está por debajo de la demanda de la población.



“Hasta ahora está funcionando bien la acción de llevar agua potable a territorios que se han quedado sin ella”, agregó.



Y para enfrentar los incendios actuales, añadió, se está llevando a cabo “la operación helicotransportada más grande en la historia del país: estamos usando helicópteros, la operatividad de hombres en tierra y de fuerzas operativas".



(Vea: El Niño haría subir dos puntos el precio del recibo de la energía y del agua).



Sobre el servicio eléctrico como tal, afirmó que las hidroeléctricas en el país están siete puntos por encima del cálculo establecido, "de manera que no hay alerta de problemas en la generación y el suministro de energía".

Gustavo Petro y su gabinete. EFE - Presidencia de Colombia

“Hacia el mes de marzo tendremos ya un desmantelamiento de la crisis climática a partir del comienzo de las lluvias. El balance en las hidroeléctricas es positivo. Estamos siete puntos por encima del cálculo. Es decir, en este momento no hay motivo de alarma alrededor del tema de energía eléctrica”, precisó.



Y cerró diciendo que hay normalidad en la provisión de alimentos en el país, que se podría afectar por el calentamiento del clima.



CAMILO HERNÁNDEZ M.

Portafolio