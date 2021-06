Zonas del país con UCI por encima del 85% no podrán abrir bares

El Gobierno nacional emitió el decreto 580 del 31 de mayo del 2021 en el que imparte instrucciones a alcaldes y gobernadores para el aislamiento social que se debe imponer hasta el próximo 1 de septiembre y para la reactivación económica de Colombia.

Uno de los puntos más llamativos del decreto es que las zonas del país que tengan Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) con una ocupación superior al 85% no podrán discotecas y lugares de baile, ni habilitar eventos públicos o privados que impliquen aglomeraciones.



Esta disposición afectaría al sector del entretenimiento, uno de los más golpeados por los cierres que se han ordenado para contrarrestar el impacto del coronavirus en el último año.



Así las cosas, con datos hasta el 30 de mayo, en ciudades como Bogotá, Medellín, Cartagena, Cali y Bucaramanga no se podrían reactivar este tipo de lugares de diversión.



La normativa va en contravía lo que había propuesto, por ejemplo, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, quien el pasado 27 de mayo presentó varias ideas para la reactivación de la ciudad y entre ellas estaba abrir todo el sector de bares y gastrobares hasta la 1:00 a.m.



Eso sí, a excepción de los eventos y discotecas, si las zonas del país con más de 85% en UCI quieren restringir otras actividades, áreas y lugares para el control y

manejo de la pandemia necesitarán pedir concepto al Ministerio de Salud y Protección Social y tener la autorización del Ministerio del Interior.

En materia laboral, el decreto invita a las entidades del sector público y privado a continuar con modalidades como teletrabajo, trabajo remoto y trabajo en casa para cumplir con sus necesidades.



Y también se tomó la decisión de cerrar los pasos terrestres y fluviales con Venezuela mientras dure la actual emergencia sanitaria. Solo se abrirá la frontera por emergencias humanitarias, transporte de carga y mercancía, caso fortuito y salida del territorio colombiano de extranjeros, con previa autorización de Migración Colombia.



