Definido el candidato de los 'Verdes' a la Alcaldía de Bogotá

Claudia López le ganó el pulso a Antonio Navarro Wolff y se convierte así en la candidata oficial del partido Verde en la carrera por llegar a la Alcaldía de Bogotá.



La elección se hizo a través de una encuesta, en la que participaron 2.701 personas.



La encuesta fue realizada por el Centro Nacional de Consultoría, en 19 localidades de Bogotá, menos en Sumapaz.



López obtuvo el 39% de los votos a favor, mientras que Antonio Navarro se quedó con el 25%. El 30% de los encuestados dijo que no votaría por ninguno de los dos y el 6% dijo que no sabía o no respondía.



Las encuestas fueron presenciales y se realizaron entre el sábado 30 de marzo y el domingo 7 de abril.



Durante la presentación de los resultados de la encuesta, Claudia López señaló: "¡Vamos a construir la mayor coalición ciudadana que se haya visto en Bogotá! Sabemos que es en convergencia con otros sectores alternativos como lograremos representar al conjunto de mayorías ciudadanas que quieren un cambio constructivo".



Así mismo, López agregó que tras estos resultados ahora empieza la segunda etapa: armar una gran coalición y para eso invitó a la campaña de Celio Nieves y a otros sectores que llamó alternativo a hacer una gran coalición para enfrentar las elecciones de octubre.



Finalmente la candidata agradeció a Antonio Navarro y afirmó que juntos seguirán trabajando por la ciudad.



FICHA TÉCNICA DE LA ENCUESTA



- Empresa Centro Nacional de Consultoría

- Se realizaron 2.701 encuestas en hogares, en 19 localidades urbanas

- La pregunta: si las elecciones para la alcaldía de Bogotá fueran mañana por quién votaría usted: Claudia López 39 %, Antonio Navarro 25 % por ciento, ninguno de los dos 30 % ciento, no sabe no responde 6 por ciento.

- Margen de error 2,5 por ciento.



Noticia en desarrollo...