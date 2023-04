Ley 'dejen de fregar': en qué consiste este proyecto que fue aprobado

La Cámara de Representantes aprobó en la Sesión Plenaria del pasado 19 de abril el proyecto de Ley Nº 384 de 2022, la cual busca establecer medidas de protección a la intimidad de los consumidores colombianos.



Esta iniciativa fue llevada al Legislativo por el Representante a la Cámara Juan Carlos Willis, por el Partido Conservador, con la cual se busca que los establecimientos comerciales tengan un límite en las llamadas a sus clientes, estableciendo los horarios y días en los que se pueden hacer este tipo de contactos.



“Se hace realidad nuestro proyecto de Ley ‘Dejen de fregar’, par que las entidades financieras, los bancos y todas estas instituciones que se encargan de molestar a los colombianos en horarios no hábiles, esas llamadas molestas de los sábados en las noches y los domingos en la mañana se terminaron”, destacó Willis en su cuenta de Twitter.



Esta ley, bautizada por Willis como la Ley ‘Dejen de fregar’, indica que los gestores de cobranza sólo podrán contactar a los consumidores mediante los canales que estos autoricen, de lunes a viernes de 7:00 a. m. a 7:00 p. m. y los sábados de 8:00 a. m. a 3:00 p. m.



Así mismo, el proyecto delega al Ministerio de las TIC, así como a la Comisión de Regulación de Comunicaciones, hacer coordinación de un Registro de Números Excluidos, mediante el cual se hará inscripción de los consumidores que no deseen recibir llamadas, mensajes, correos electrónicos o cualquier tipo de contacto que tengo algún tipo de carácter comercial o publicitario.



“Quienes contacten a los usuarios por fuera de ese tiempo tendrán sanciones por parte de la Superintendencia Financiera (Superfinanciera) o de Industria y Comercio (INC), dependiendo el caso, para que estén controlando que se cumpla con estos horario”, señaló el representante conservador en declaraciones para ‘Caracol Radio’.



