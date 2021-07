'Pico y cédula' y toque de queda regresan a 15 departamentos del país

Por medio de la circular externa 037 de 2021, el Ministerio de Salud hizo un llamado a las autoridades locales para que frenen el rápido avance del coronavirus en el país con medidas restrictivas como el 'pico y cédula' y los toques de queda.



Una semana después de la solicitud, 15 departamentos que tienen la ocupación de las Unidades de Cuidado Intensivo (UCI) superior al 85% tomaron las medidas.



Incluso, junto con el Ministerio del Interior se expidió otra circular por medio de la cual se le ordenó a alcaldes y gobernadores de los departamentos en los que la ocupación de camas UCI está por encima del 85% y de los municipios y distritos que tengan la misma situación o que la capital del departamento al que pertenecen tenga ocupación UCI por encima del 85% para que no realicen ni promuevan eventos públicos o privados con más de 50 personas.

La razón de la determinación es que si bien la tercer ola del coronavirus ha dejado a Colombia en el momento más complejo de la pandemia, con un incremento de contagios, muertes y en niveles de ocupación inéditos, el tercer pico tuvo un comportamiento asincrónico entre regiones, por lo cual, el análisis epidemiológico debe ser diferencial en cada territorio antes de tomar decisiones o acciones que puedan generar impactos en el contagio y la mortalidad por covid-19.



En Colombia hay más 4,3 millones de contagios, una tasa de contagio de 8.418 por cada 100.000 habitantes y un número básico reproductivo de 2.

El país ha recibido 27,8 millones de dosis, incluyendo las adquiridas por el sector privado y las donadas por el Gobierno de Estados Unidos y ya se han aplicado más de 19 millones.



De acuerdo con el monitoreo de la ocupación de camas UCI en el país que realiza la cartera de Salud se evidencia que, con corte al 30 de junio, 15 departamentos registran una ocupación por encima del 85 %, principalmente del centro, norte y oriente del país.



Antioquia (92,71%), Arauca (94,59%), Bogotá (93,29%), Boyacá (93,57%), Caldas (93,98%), Caquetá (87,5%), Cauca (96,51%), Casanare (96,24%), Meta (94,03%), Nariño (85,55%), Norte de Santander (91,72%), Santander (93,62%), Tolima (97,33%), Valle del Cauca (90,7%) y Putumayo (86,49%).



La medida más implementada es el toque de queda, en nueve territorios, generalmente acompañado del 'pico y cédula' para reducir la movilidad de las personas, pero hay otras determinaciones como la intervención de las zonas con mayor dispersión del virus en el caso de Bogotá o horarios por actividades en el caso de Villavicencio.



De acuerdo con el ministerio de salud, en la Resolución 777 y el Decreto 580 establecen que aquellos departamentos que tengan una ocupación mayor del 85% no pueden comenzar los ciclos de apertura ni hacer mayores flexibilizaciones de las que hasta ahora se han realizado.



Además si bien, el índice de resiliencia es una medida orientadora de una apertura gradual y progresiva, desde una perspectiva departamental, debe considerarse el contexto epidemiológico territorial, así como la capacidad instalada de los servicios de salud en el departamento y en su capital, la cual debe mantenerse a largo plazo.

“La indicación es clara: aquellos lugares con el 85 % de ocupación o más, incluyendo municipios, independiente del indicador, es necesario no realizar eventos públicos o privados masivos que generen aglomeraciones. También recordar las disposiciones de la Circular 037, para no avanzar en la flexibilización de apertura de discotecas, eso es supremamente importante”, aseveró Julián Fernández, director de Epidemiología y Demografía del Ministerio de Salud.



Las autoridades competentes deben además proteger la capacidad de respuesta de los servicios de salud en todo momento, con medidas de principio de precaución, racionalidad, progresividad, beneficencia y oportunidad.



“Sería absolutamente crítico si nosotros avalamos realizar fiestas y actividades al permitir aglomeraciones en estas zonas del país que tienen una carga más alta, Si bien se puede revertir esa tendencia que es muy incipiente y que tenemos que cuidar durante las próximas dos o tres semanas”, señaló el ministro de Salud, Fernando Ruiz Gómez.



El otro llamado que hizo el ministerio de salud es el del autocuidado, “no podemos bajar la guardia. Quiero llamar la atención; estamos en un momento muy especial de este pico. Estamos viendo signos incipientes de inversión de la tendencia a nivel nacional, que tenemos que cuidarnos durante las próximas dos o tres semanas, pero que ese mejoramiento todavía llevará más tiempo”, insistió el ministro.



Durante julio, Colombia recibirá 8,6 millones de dosis de vacunas por tanto hay que “garantizar una velocidad superior a 300.000 dosis diarias” y de esta manera seguir avanzando en la ejecución del Plan y cumplir las metas previstas”, apuntó Ruiz.



En Ibagué, en Arauca y en Norte de Santander el llamado también es a fortalecer el uso del tapabocas en los espacios abiertos.



“Si yo me cuido, también protejo a los demás, muchos toman el uso del tapabocas como un juego o lo cargan en el bolsillo”, advirtió César de la Hoz, Secretario de Salud de Arauca.



En el caso de la fusión de etapas para la vacunación, en Putumayo ya avanzó en el proceso con las personas mayores de 12 años que presenten comorbilidades o mayores a 16 años con o sin comorbilidades. Además en Mocoa y Puerto Asís se inició la aplicación monodosis de vacuna Janssen teniendo en cuenta la ruralidad dispersa, que es del 22% en el departamento.



