Descargue aquí la ponencia de la reforma laboral del Gobierno

Este martes, el Gobierno Nacional, a través de la ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez, radico ante el Congreso de la República la ponencia del nuevo proyecto de reforma laboral.



Hay que tener en cuenta que este nuevo proyecto surgió como una respuesta construida desde cero luego del hundimiento del primer articulado en el órgano legislativo. Dicho proyecto no logró sobrevivir al cambio de legislatura a razón de no haber pasado el primer debate.



Este nuevo articulado trae consigo modificaciones como el ajuste al inicio de la jornada nocturna, la cual será desde las 7:00 p. m. y no desde las 9:00 p. m., y, de igual manera, el arranque de la jornada diurna, la cual será desde las 6:00 a. m.



Aquí puede descargar la ponencia radicada en el Congreso de la República este jueves.



