El ministerio de Salud entregó un parte de tranquilidad al descartar la presencia del coronavirus en Colombia, luego de que un ciudadano chino, procedente de Turquía, presentara síntomas que obligaron a aislarlo preventivamente a su llegada al país este miércoles.



(Descartan presencia del coronavirus en Colombia).

"Después de los análisis que hizo el Instituto Nacional de Salud se determinó que no tenía coronavirus y sí presentaba influenza tipo B", aseguró MinSalud.



El hombre estuvo en observación en la Clínica Colombia, en Bogotá, y los resultados muestran que los síntomas respiratorios no se deben al virus de Wuham.



(El nuevo virus que tiene en alerta al mundo).



La alerta epidemiológica en el país existe -así como en el mundo entero-, razón por la cual se activaron todos los protocolos necesarios para evitar contagios.



Así mismo, el Ministerio recomienda a los viajeros que tienen como destino Asía que acudan al servicio de salud si llegan a sentirse enfermos durante y después del viaje.



(China anuncia cierre de dos ciudades más para contener el coronavirus).



Además, dio estas recomendaciones:



-Lavado de manos frecuente (siempre que llegue de la calle).



-Si tiene algún síntoma de resfrío use tapabocas.



-Si esta con personas con gripa que no están usando tapabocas, úselo usted.



-Cúbrase la boca y nariz con la parte interna del codo al toser o estornudar.



-Si alguien tose o estornuda cerca y no se cubre, cúbrase usted boca y nariz con la mano mientras se aleja.



- Tenga las oficinas y salones con ventilación, ventana abierta.