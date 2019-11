Desde este martes, Gobierno se reunirá con actores del paro

En medio del descontento general sobre la situación del país expresada en marchas pacíficas, cacerolazos y algunos brotes de protestas violentas similares a los de la semana pasada, el presidente Iván Duque puso en marcha su anunciada ‘Conversación Nacional’, que ya tuvo como protagonistas a los Gobernadores y alcaldes electos, así como a los integrantes del Comité de Concentración Laboral.



De la misma manera, Duque reveló el cronograma, los nombres de algunos de los moderadores y los temas que se abordarán en los diálogos que se extenderán hasta marzo próximo, fecha en que inician las sesiones ordinarias del Congreso.



La propuesta de diálogo nacional hecha por el mandatario fue bien recibida por parte de los gremios, los empresarios, los centros de investigación y algún sector de la academia.



Sin embargo, hay reparos de algunos sectores, que consideran que las ‘Conversaciones’ deben tener como protagonistas principales a los organizadores y a los líderes de las protestas, y no a las mismas organizaciones que han gozado de privilegios y han generado las condiciones de desigualdad que dieron origen a las protestas y al descontento generalizado.



“El Presidente les dijo a los mandatarios regionales: “La conversación es absolutamente plural: para los que marcharon, para los que no marcharon, para la mayoría silenciosa, para los que votaron por ustedes y para los que no votaron por ustedes, para los que votaron por mí, para los que no votaron por mí”, dijo el jefe de Estado.



Los medios internacionales registraron de manera destacada no solamente las protestas sino que se refirieron de manera concreta a la propuesta de diálogo anunciada por Duque.



LOS EJES DE LA ‘CONVERSACIÓN’



Duque definió que serán seis grandes ejes de discusión.



1. Transparencia y lucha contra la corrupción. El objetivo es acelerar los mecanismos que permitan garantizar que los recursos públicos y privados tengan un uso legítimo, priorizando el bien común.



2. Educación. La idea es cerrar las brechas sociales. Con esto se pretende una cobertura universal y de calidad, que sea compatible con mayor nivel de gratuidad y que haya desarrollo de educación digital.



3. Paz con legalidad. Para llegar a las zonas más afectadas por la violencia y garantizar el desarrollo rural, la protección a la vida digna y evitar las actividades ilegales.



4. Medioambiente. Con esto se busca preservar la biodiversidad y luchar contra el calentamiento global y la polución.



5. Fortalecimiento de las instituciones. Este tiene que ver con el respeto a nuestra Constitución y la ley.



6. Crecimiento con equidad. El objetivo es fortalecer la producción, generar más inversión, producción, empleo y desarrollo.



Cada uno de esos ejes tendrá un moderador que se encargará de coordinador y darle credibilidad para el avance. No serán personas del Gobierno. El Tema de Educación tendrá como moderador a Moisés Wasserman, exrector de la Universidad Nacional. Mientras tanto, el de Crecimiento con equidad estará a cargo del exdirector de Portafolio Ricardo Ávila y Beethoven Herrera, economista y profesor universitario.



El de Lucha contra la corrupción lo liderará Nicolás Uribe, designado director de la Cámara de Comercio de Bogotá.



Las conversaciones iniciaron el pasado domingo en Palacio de Nariño, con el diálogo con los mandatario electos, el jefe de Estado informó que de inmediato comenzará a moverse con estos temas.



Es así como ya está definido que este martes comienza la conversación sobre crecimiento con equidad, el miércoles seguirá con educación y el jueves con el asunto relacionado a la transparencia.



Cómo se realizará la Conversación nacional De acuerdo con los señalado por el Gobierno, Diego Molano, director del Departamento Administrativo de Presidencia de la República, dijo que para llevar a cabo este diálogo social se harán tres tipos de conversaciones: encuentros con los ciudadanos, encuentro con sectores y conversaciones en las regiones.



Explicó que para ello se formularán invitaciones a todos los colombianos, particularmente a estudiantes, juntas de acción comunal, indígenas y campesinos, entre otros.



“Tendrá una plataforma tecnológica que permitirá organizar, compilar y sistematizar los aportes de todos los ciudadanos para que de esta manera esto sea una construcción colaborativa, eficiente y transparente”, dijo Molano.



La ‘Conversación’ se realiza bajo tres principios: el rechazo a cualquier tipo de violencia, el respeto a las instituciones y un escenario para escuchar, proponer y actuar.



GREMIOS RESPALDAN EL DIÁLOGO



Los gremio económicos, las organizaciones civiles, los sindicatos y otros actores de la sociedad recibieron con optimismo el inicio de la ‘Conversación Nacional’, planteada por Duque.



En efecto, el Consejo Gremial Nacional, Andi, Fenalco, la Sociedad de Agricultores de Colombia, Cotelco, y la Cámara de Comercio Colombo Estadounidense (Amcham) expresaron su apoyo al diálogo y su disposición a participar en los mismos.



“Mediante el diálogo, propio del ejercicio de una ciudadanía responsable, debemos trabajar en propuestas de cambio construidas desde todos los ángulos y sectores, territorios y regiones para que el Estado y sus instituciones, junto con las organizaciones sociales, transitemos un camino de bienestar, progreso, paz y reconciliación para todos los colombianos”, señalaron diez directivos y profesores de la U. Nacional.



REUNIÓN CON ORGANIZADORES



El presidente Iván Duque se reunirá este martes con los organizadores del paro.



Se trata de la primera reunión con este grupo de personas. “ Este es apenas el inicio de la gran conversación nacional que el Presidente ha dicho. Nosotros como Gobierno estamos dispuestos a escuchar y a dialogar... Queremos escuchar al comité del paro nacional y a los otros sec- tores que nos han estado llamando para expresar sus inquietudes", indicó la ministra de Trabajo, Alicia Arango. Mientras tanto, se informó que la salud de Dilan Cruz, entró en estado crítico y es irreversible. Así lo señaló el Hospital San Ignacio, al referirse al joven herido la semana pasada.