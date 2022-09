Nombran directores del Icbf, Banca de Oportunidades y Banco Agrario

El Gobierno Nacional inició la semana con una serie de designaciones en entidades clave.

Concepción Baracaldo, en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), Paola Andrea Arias, en la Banca de las Oportunidades, y Hernando Chica Zuccardi, en el Banco Agrario fueron los últimos nombramientos confirmados por el equipo del presidente Gustavo Petro.

La nueva directora del Icbf sería posesionada este martes 13 de septiembre. Aunque su nombre ya había sonado desde hace unos días, hay fuertes críticas por su designación, ya que las principales preocupaciones surgen porque Baracaldo no tiene experiencia en el campo de la infancia.

El pasado 8 de septiembre, un grupo de ciudadanos les envió una carta al presidente Gustavo Petro y a la vicepresidenta Francia Márquez. En ese texto aseguraban que "Baracaldo es administradora de empresas, doctora en ciencias económicas, exasesora de planeación de Tocancipá y Chía. Trabajó en el Banco de la República y en la empresa de Energía de Bogotá, un perfil que nada tiene que ver con los asuntos niñez".

En la carta, adicionalmente, pidieron con urgencia que la persona nombrada fuera "idónea, capaz, proba, así como se hizo para el Ministerio de Hacienda con miras a calmar los mercados y devolverles la confianza a los inversionistas".

Otro de los nombramientos más polémico en este grupo es el de Hernando Chica Zuccardi, en el Banco Agrario, quien es sobrino de Piedad Zuccardi, exsenadora de La U condenada por parapolítica.

Chica fue CFO (Chief Financial Officer) de IGT (International Game Technology) para Colombia, una multinacional dedicada a la tecnología de los juegos de azar y anteriormente fue el presidente fiduciario de la Previsora y vicepresidente financiero de la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB).

Completa el grupo Paola Arias Gómez quien asumirá como directora de la Banca de las Oportunidades. Gómez es profesional en Finanzas y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia con Especialización en Economía del Riesgo e Información de Universidad de los Andes y Maestría en Administración Pública de

Columbia University in the City of New York, en Estados Unidos.

