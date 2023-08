'¡Petro chao!': detalles de la jornada de manifestación nacional

Una bandera colombiana de aproximadamente diez metros de largo encabezó la manifestación de este miércoles en contra del Gobierno de Gustavo Petro en Bogotá, en donde la asistencia fue mucho menor a la registrada el pasado 21 de junio en otra protesta que también había sido convocada por los opositores del mandatario.



(Únase aquí a nuestro canal de WhatsApp y reciba toda la información económica de Colombia y el mundo).



(Vea: ¿Cuál tuvo más apoyo? Cifras de jornadas a favor y en contra de Petro).



Con los cánticos de "No más Petro, no más corrupción" y 'Petro Chao', esta última entonada con los acordes de la famosa canción 'Bella Ciao', los manifestantes caminaron desde el Parque Nacional hasta la Plaza Simón Bolívar en el centro de la ciudad.



El ruido de los silbatos y de las vuvuzelas predominaron en una protesta que contó con la participación del senador Miguel Uribe, uno de los líderes del partido uribista Centro Democrático y uno de los convocantes de las manifestaciones.



"Es una oportunidad de oponernos a las reformas inconvenientes, de proponer cambios pero no destrucción, es la oportunidad de defender a la fuerza pública, de enfrentar a esa violencia que está haciendo daño al país y construir una visión alternativa de futuro, esperanza y bienestar", explicó Uribe a EFE.



En esta jornada, en la que predominaron banderas colombianas y no hubo muchas pancartas, más allá de algunas en las que se podía leer "Te quiero Preso" o "Yo digo no a la Petro Reforma", también fue una oportunidad para criticar a la actual alcaldesa de Bogotá, Claudia López.



Además, algunos candidatos a la Alcaldía en las elecciones, que se celebrarán el 29 de octubre, aprovecharon para darse un baño de masas, como fueron el general retirado José Luís Vargas, del partido derechista Cambio Radical, o Diego Molano, quien fue ministro de Defensa durante el Gobierno del uribista Iván Duque.



(Vea: Reviva el minuto a minuto a las marchas de la oposición contra Petro).



Críticas a la política de defensa

Los manifestantes también criticaron la política energética del Gobierno, así como la inseguridad que, por ejemplo, se cobró la vida de cuatro policías el fin de semana en el convulso departamento del Cauca (suroeste), un crimen que ha sido achacado a las disidencias de las Farc que buscan negociar la paz con el Gobierno.



"Hoy estamos apoyando a los policías y al Ejército porque estamos ante un gobierno matón, cómplice de los guerrilleros", afirmó a EFE Ormilso Reina, un policía retirado, que criticó que sus compañeros "están siendo asesinados vilmente por la espalda".



Sobre la inseguridad en el país también habló el senador Miguel Uribe, que señaló que "la fuerza pública está desprotegida" por, según dice, la presencia creciente en los territorios de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN); el Clan del Golfo, la principal banda criminal del país, y las disidencias.



"El primer año de Petro en el gobierno es un año perdido, ha dañado la economía demasiado rápido y al mismo tiempo (hay) una inseguridad creciente", declaró Uribe.



En ciudades como Medellín o Cali también salieron a las calles colombianos inconformes con la gestión del mandatario con pancartas como "Queremos un presidente, no un delincuente" o "Petro traicionó a la patria".



(Vea: Reviva el minuto a minuto de la marcha contra las reformas de Petro).



Marcha en Miami

Un grupo de colombianos pidió este miércoles en Miami que se realice un 'juicio político' al presidente de Colombia, Gustavo Petro, para "sacarlo del poder" y así poder "conservar la unión de las familias frente a un gobierno narcoterrorista", según afirmaron los manifestantes frente al consulado de Colombia en esta ciudad de Florida.



Con banderas de Colombia y Estados Unidos, una veintena de manifestantes corearon al filo del mediodía de hoy 'No más Petro', mientras mostraban trajes típicos de diversas regiones del país suramericano.



"Colombia nos necesita, no podemos ser egoístas", dijo uno de los manifestantes en representación del grupo ¡Colombia freeforever!, que organizó la protesta en el exterior del consulado de Colombia, ubicado en la ciudad de Coral Gables, aledaña a Miami.



Sobre el diálogo que retomaron el pasado lunes en Caracas, Venezuela, delegaciones del Gobierno colombiano y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), Mesa afirmó que se trata de un diálogo "con un grupo narcoterrorista".



"Es un grupo narcoterrorista que inclusive hay indicios de que financió la campaña política de Petro; eso lo saben allá en Colombia y lo sabe todo el mundo. Entonces, debemos tener en cuenta con quién estamos dialogando".



Mesa, un colombiano que trabaja en una empresa de remodelaciones en Miami, indicó que la 'denuncia pública' que realizaron hoy va a estar 'sustentada' por la firma de colombianos que viven en el extranjero con el objetivo de presentarla ante el Congreso estadounidense.



Según el activista, ¡Colombia freeforever! es "un movimiento que se levantó con el propósito de informar al mundo de la verdad sobre el pacto con los grupos narcoterroristas".



De acuerdo con los manifestantes, la protesta de este 16 de agosto representa a unos 45.000 colombianos que viven en el sur de Florida y es "un granito de arena por el bien del país".



(Vea: El balance de las marchas contra Petro por sus propuestas y reformas).



EFE