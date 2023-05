Minuto a minuto: en calma transcurrieron marchas del Día del Trabajo

Con banderas de Colombia, arengas y pancartas que proclamaban "con el cambio llegaron las reformas que le devuelven la dignidad al pueblo", centenares de personas se reunieron en Bogotá y en otras ciudades del país por el Día del Trabajo y para apoyar las reformas que impulsa el gobierno de Gustavo Petro.



"Estamos acá mostrando nuestro apoyo al presidente Petro porque estamos de acuerdo con todas sus reformas", dijo a la agencia EFE Jeison Camilo Acosta, quien abrazado a una bandera de Colombia señaló que "apoya cualquier decisión" del mandatario y que "el pueblo unido jamás será vencido".

Por otro lado, Jessica Chávez destacó que a parte de apoyar a Petro, está "conmemorando el Día Internacional del Trabajo, las luchas obreras y los movimientos que nos han dado la reivindicación de derechos laborales".

Asimismo, destacó que las reformas propuestas por el presidente colombiano "buscan dignidad laboral y pensional", por lo que se deben "sancionar" ya que "muestran el camino de un sistema laboral digno" y es necesario que la ciudadanía conozca los artículos que la componen.

"Acompañamos a Gustavo Petro con el fin de iniciar una nueva era plena de progreso, libertades y satisfacciones para todos los colombianos", destacó Ismael León, un campesino que explicó que Petro "está luchando hace 40 años por las clases populares y menos favorecidas", por lo que merece todo su respaldo.

También en otras ciudades, como Cali o Medellín, los trabajadores colombianos salieron a las calles a conmemorar el Día del Trabajo y respaldar las políticas de Petro.

Minuto a minuto

4:00 p.m. Marchas del Día del Trabajo finalizaron. No se presentaron desmanes pese a los problemas de movilidad que se generaron en lagunas ciudades de Colombia.

2:10 p.m. "El pueblo no puede dormirse", dijo Petro, al tiempo que añadió que el cambio se da con un pueblo movilizado.

1:45 p.m. El presidente Petro empieza tu intervención desde el balcón de la Casa de Nariño. Al salir fue aplaudido por los manifestantes.

1:15 p.m. Después de más de 3 horas, la movilización convocada por el Día del Trabajo en Barranquilla llegó a su destino, en la cancha Simón Bolívar.



Más de un centenar de ciudadanos marcharon exigiendo mayores oportunidades y garantías de trabajo, mientras que otro grupo se enfocó en respaldar las reformas sociales del Gobierno nacional.

12:50 p.m. El director de la Policía Nacional (E), Tito Yesid Castellanos, indicó que luego de la verificación de todas las unidades del país, se reportó total normalidad de las 61 actividades programadas así como el desarrollo sin novedad de las marchas y movilizaciones.

12:45 p.m. En Cali está la vicepresidenta Francia Márquez, dando respaldo a las manifestaciones.

12:42 p.m. En Bogotá, se habilitan las estaciones San Diego, Las Nieves y San Victorino sobre la carrera 10 y se desactivan los desvíos, según informó TransMilenio.

12:30 p.m. Afectación vial por manifestaciones en los siguientes puntos de Bogotá:



- Autonorte con calle 94.

- Av. Caracas con calle 11 sur.

- Carrera 10 con calle 17.

12:22 p.m. Poco a poco las personas van ingresando a la Plaza de Armas de la Casa de Nariño, para escuchar al presidente Gustavo Petro.



12:00 p.m. Balance de las marchas del 1 de mayo.

11:20 a.m. Rosa Cecilia Lemus, del Partido Socialista de Trabajadores, manifestó la inconformidad con la concertación que está llevando a cabo el Gobierno con las reformas sociales del cambio

11:00 a.m. Miles de personas en Cali se dieron cita en la Loma de la Cruz, centro de Cali, para marchar. Afirman que es una jornada histórica, pues por primera vez se realiza con un Gobierno de izquierda que "quiere el cambio" y por eso apoyan las reformas.

10:40 a.m. Diferentes centrales y sindicatos obreros se concentraron de forma masiva en la capital del país, para marchar por una estabilidad laboral y por el Día del Trabajo.

10:20 a.m. Avanzan las marchas por la carrera Séptima, en Bogotá, para llegar a la Plaza de Bolívar.



10:17 a.m. Comienza la movilización en el barrio Castilla con destino el parque de los Deseos, en Medellín. Varios grupos de sindicalistas están reunidos para apoyar las reformas del presidente Petro.

10:10 a.m. Desde la Personería de Bogotá hacen acompañamiento al desarrollo de la movilización que inicia desde el Parque Nacional por parte de las centrales obreras, alrededor de 5.000 personas se trasladan hacia la Plaza de Bolívar

#AEstaHora nuestros guardianes del #GAEPVD monitorean el desarrollo de la movilización que inicia desde el Parque Nacional por parte de las centrales obreras, alrededor de 5.000 personas se trasladan hacia la Plaza de Bolívar#GuardianesDeTusDerechos pic.twitter.com/5Pm1w2WW3K — Personería de Bogotá (@personeriabta) May 1, 2023

10 a.m. Por movilización ajena a la operación, TransMilenio informó que no tiene paso en la troncal Caracas a la altura de la calle 73 en ambos sentidos.

9:45 a.m. TransMilenio, en Bogotá, informó que, por las marchas, el servicio JF23 inicia retorno en sector Mariposa. Se cierra estación Museo del Oro.

9:40 a.m. Inicia manifestación en la carrera 7 con calle 39, en Bogotá. Se genera afectación total del corredor.



9:15 a.m. Las marchas en Barranquilla avanzan con banderas de los diferentes sindicatos, entre ellos, los trabajadores de empresas de energía de Colombia (Sintraelecol) y Adea.



9 a.m. En completa normalidad iniciaron las dos manifestaciones en Cali por el Día del Trabajo. Una, desde la Loma de la Cruz, sobre la calle Quinta para luego dirigirse al céntrico parque del barrio Obrero.



8:40 a.m. La Policía Metropolitana de Barranquilla anunció la instalación del Puesto de Mando Unificado (PMU) con dependencias del Distrito y de la Gobernación del Atlántico.

8:30 a.m. Cientos de ciudadanos comienzan a llegar al punto de encuentro de la movilización del Día del Trabajo en Medellín.