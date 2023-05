Día del Trabajo: puntos de encuentro y horarios de marchas en el país

Este lunes 1 de mayo, miles de trabajadores y movimientos sindicales, así como otros colectivos, participan de las tradicionales protestas del Día Internacional del Trabajo.



Los sindicatos como CUT, CGT, CCT, Fecode, entre otros, convocaron a las marchas para movilizarse por un trabajo digno, derecho a la salud, derecho a la pensión, salarios justos y estabilidad laboral.

Este año, la jornada está enmarcada en las reformas que el Gobierno busca promover y aprobar, por lo que el presidente Gustavo Petro citó a una concentración en el Palacio de Nariño para hablar sobre los proyectos.

A continuación le contamos dónde son las concentraciones en las principales ciudades del país.

Bogotá

Los puntos de concentración son el Parque Nacional (9 a.m.), la avenida Primero de Mayo con Caracas (10 a.m.), y la entrada de la Universidad Nacional por la calle 26 (9 a.m.). Todas se dirigirán a la Plaza de Bolívar, para el encuentro con Petro.

Medellín

La cita es a las 9 a.m. en la Institución Educativa José María Espinosa Prieto, en el barrio Castilla. De allí saldrá hacia el puente del Mico para llegar al Parque de los Deseos.

Cali

Un punto de concentración es la tradicional calle Quinta de Cali. Este corredor vial está cerrado por el cruce de la carrera 10 para llegar a la calle 22A con carrera 16, a la altura del parque artesanal la Loma de la Cruz que conecta el sur con el centro y el norte de la ciudad. La hora es a las 8 a.m.

El parque Obrero es el punto de la concentración final de esta gran manifestación.

Otra manifestación saldrá desde Comfandi El Prado, en la carrera 26 con calle 34, en el suroriente, y buscará el sur, tomando la autopista Sur para salir hacia el parque Las Banderas, sobre la calle Quinta.

Barranquilla

El punto de encuentro de la manifestación es en el Megacolegio Olga Emiliani, ubicado en la avenida Murillo con carrera 4, en la localidad Metropolitana.

De ahí sale a las 9:00 a.m. sobre la calle 45 hasta la carrera 8, donde gira a la derecha para bajar hacia el barrio Simón Bolívar, en la localidad Suroriente de la capital del Atlántico.



Bucaramanga

Se movilizarán desde la Plaza Cívica Luis Carlos Galán Sarmiento a partir de las 8 a.m.

PORTAFOLIO