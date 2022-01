Bogotá: Alcaldía aplazó el primer Día sin carro del año

Para febrero estaba planificado el primer Día sin carro del 2022 en Bogotá. Sin embargo, la alcaldesa Claudia López explicó que ya no se hará el próximo mes.



La mandataria dijo que este cambio se da porque el día, posiblemente, coincidiría con un alza de contagios por covid-19 en Bogotá.

"En febrero se hace el Día sin carro. Este año creo que la fecha coincide con la primera o segunda semana de febrero, pero justamente la primera o segunda semana de febrero vamos a tener el pico de contagios covid", aseguró López.



Generalmente, el Día sin carro se lleva a cabo el primer jueves de febrero. Es decir, para 2022 hubiera sido el 3 de febrero. Como es habitual, los carros particulares y motocicletas dejan de circular para incentivar el uso de transporte público o bicicleta.



No obstante, la Alcaldía de Bogotá, semanas atrás, había declarado que el pico por la cuarta ola del covid, causado por la variante ómicron, está proyectado para inicios de febrero.



"Así que tomamos la decisión de que vamos a aplazar el Día sin carro este año. No lo vamos a hacer en febrero porque nos coincide con el pico de pandemia, sino que seguramente lo haremos en abril", puntualizó la alcaldesa.

⚠️La Alcaldía de @Bogota y @SectorMovilidad anuncian que debido a que la ciudad se encuentra en el cuarto pico de la pandemia, se aplaza el #DíaSinCarro, que habitualmente se realizaba en el mes de febrero, esta jornada se realizará en abril. #MuéveteBienInformado pic.twitter.com/831F8CbO4x — Movilidad Bogotá (@SectorMovilidad) January 19, 2022

En 2021, durante el Día sin carro, las emisiones de partículas contaminantes disminuyeron un 32 %. Además, los viajes en bicicleta aumentaron un 80 % y la demanda del SITP un 11,2 %.



Por otra parte, con corte al 19 de enero, en Bogotá se registran 67.656 casos activos de covid-19, una tasa de letalidad del 1,76 % y una ocupación UCI para covid-19 del 65,9 %.



