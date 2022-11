Gobierno alista decreto para eliminar último día sin IVA del 2022

El Ministerio de Hacienda tiene listo un proyecto de decreto que busca derogar el último Día sin IVA de 2022 que estaba planificado para el próximo 2 de diciembre. La normativa estará abierta a comentario hasta el 24 de noviembre.

“No es recomendable mantener el último día sin IVA del año, programado para principios de diciembre. No solo estamos a menos de quince días de su realización, lo cual implica costos administrativos y de preparación considerables, sino que a la fecha no es claro si estos festivos tributarios son una herramienta que se justifique en términos de sus mayores beneficios frente a sus posibles costos”, se puede leer en el proyecto.

Asimismo, en la misiva se indica que la Subdirección de Estudios Económicos de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), mediante comunicación del 16 de noviembre de 2022, expuso las razones por las cuales es improcedente la realización de este último día sin IVA.

Las razones para eliminar el día sin IVA

El Gobierno expone que el balance de los ochos días sin IVA de los últimos 3 años es "ambiguo". Cabe recordar que esta jornada se creó durante el gobierno de Iván Duque para la reactivación económica del país tras la crisis generada por la pandemia de covid-19.

De las tres jornadas que se realizaron en 2020, más allá de los 15 billones en ventas se recuerdan los contagios de covid y la poca planificación logística, excusable en la falta de preparación ante la novedad de la iniciativa, dice el proyecto de decreto.

Asimismo, durante los tres días del 2021, que se realizaron en la segunda mitad del año, se vendieron alrededor de 31,4 billones de pesos, y en los dos que se realizaron este año, que coincidieron con la víspera de las elecciones, las ventas ascendieron a 19,7 billones.

El proyecto expone que el aumento de las ventas en estos días estaría relacionado con otro tipo de instrumentos que nacen de los comerciantes para estimular la actividad al aprovechar el anuncio del subsidio tributario.

“En otras palabras: el festivo tributario se aprovecha para ofrecer promociones y descuentos que en últimas terminan explicando los mayores valores en ventas, y que se hubieran podido implementar sin necesidad de renunciar al recaudo por concepto de IVA”, se recalca.

También aseguran que si bien el recaudo de impuestos nacionales ha mostrado un buen comportamiento en el 2022, no es aconsejable renunciar a los ingresos que por concepto de IVA se puedan generar en el día estipulado como festivo tributario.

Lo anterior debido a que el contexto para el próximo año no es el mejor en términos económicos y que no se sabe si, dada la época de bonanza que parece está por terminar, el costo fiscal exceda en varios órdenes de magnitud el calculado anteriormente o se alimenten subidas de precios adicionales, a causa del volumen de ventas, que incidan en la ya alta inflación.

EL TIEMPO