¿Cuánto dinero invertirá el Gobierno para proyecto de turismo?

El ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Fontur y ProColombia presentaron la nueva narrativa de Marca País: ‘Colombia, el país de la belleza’, que resalta los atractivos naturales y culturales que hacen a Colombia ‘un destino único para los negocios y el turismo’.





Este mensaje se presenta a través de nueve videos, los cuales serán difundidos siguiendo un plan de comunicación estratégico a nivel internacional con la meta de impactar 13 mercados prioritarios, entre los cuales se incluye a Estados Unidos, España y México, entre otros.



El ministro de Comercio, Industria y Turismo, Germán Umaña, destacó que con esta nueva narrativa buscan “alcanzar una mayor proyección internacional, atraer más inversión extranjera directa sostenible, captar un mayor número de viajeros internacionales y aumentar las exportaciones de nuestros productos y servicios globales. Así mismo, queremos fomentar el turismo local al motivar a los colombianos y colombianas a explorar y disfrutar su propio territorio”.

Para la ejecución de ‘Colombia, el país de la belleza’, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo destinará $28.000 millones que serán ejecutados a través de Fontur y ProColombia durante los próximos dos años.



Estos recursos incluyen un estudio e investigación de mercado, la estrategia de difusión, la producción audiovisual (videos y fotos) en territorios no tradicionales, de los que no existen imágenes promocionales, tales como los territorios de Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial, Pdet.



El Ministerio de Comercio señaló que la inversión en la promoción y la Marca País tiene un impacto positivo a largo plazo en la economía y en la proyección internacional de Colombia, y permitirá impulsar un desarrollo integral y sostenible del país.



“Se trata de una decisión estratégica que busca posicionar a Colombia como un destino atractivo y competitivo en el escenario global, lo que genera beneficios económicos y sociales a lo largo del tiempo” señalan.



Desde el 7 de agosto de 2022 y hasta el 31 de agosto de 2023, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, a través de Fontur, realizó 187 aprobaciones de proyectos y 16 adiciones por $427.247 millones.



En turismo internacional, en 2026 se proyecta recibir a 7,5 millones visitantes no residentes en un escenario conservador, y hasta 12 millones en un escenario optimista ideal.



Además, se estima que las divisas generadas por el turismo alcancen los US$9.906 millones.



