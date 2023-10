Aprobado proyecto de divorcio unilateral en primer debate

El proyecto que busca dar vía libre al divorcio unilateral en Colombia fue aprobado en primer debate por la Comisión I del Senado de la República en la tarde de este lunes 2 de octubre.



(Únase aquí a nuestro canal de WhatsApp y reciba toda la información económica de Colombia y el mundo).

Este proyecto de ley, de autoría de la representante a la cámara, Katherine Miranda, busca, "incorporar a la legislación civil una causal que permita el divorcio y la cesación de efectos civiles del matrimonio religioso por la sola manifestación de la voluntad de cualquiera de los cónyuges y dictar otras disposiciones".



(Tumban decreto de emergencia económica y social en La Guajira).



De acuerdo con la legisladora, al no permitirse que se dé el divorcio para una de las dos partes de la relación conyugal, se estaría limitando el derecho al libre desarrollo de la personalidad, instaurado en la Constitución de 1991.



"Este proyecto de ley busca hacer efectiva la garantía que tiene cualquier ciudadano a expresar sus decisiones, para ello se incluye una causal en pro de que se pueda presentar demanda de divorcio por la sola voluntad de una de las partes", explicó el senador David Luna, del partido Cambio Radical, quien es el ponente de la iniciativa en el Senado.



(Casi listo proyecto de ley para crear una empresa estatal minera).



En medio del debate, varios congresistas le dieron su respaldo al proyecto que ha sido presentado en reiteradas ocasiones, pero que se ha hundido porque sus opositores argumentan que de ser aprobado, se correría el riesgo de dejar desprotegida a la pareja o a los hijos, en caso de que los haya.



"Es fundamental este proyecto en pro de un acuerdo entre las partes y no un sometimiento del uno al otro. Mi proposición busca que el trámite se pueda surtir en las notarias y descongestionar los juzgados", comentó la senadora Aida Quilcué, del partido Mais.



(Exministro de Hacienda pide no contagiar la economía del activismo).



Por otro lado, el senador Alfredo Deluque, del partido de la U, afirmó que "no hay nada más garantista a las libertades que este proyecto, con este texto se acaban varios factores de extorsión entre parejas".



Esta iniciativa quedó ahora en manos de la plenaria del Senado, en donde se debe superar un debate restante para que pase a la Cámara de Representantes, en el cual le esperan dos más.



PORTAFOLIO

*Con información de EL TIEMPO - POLÍTICA