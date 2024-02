Daniel Rojas será el director encargado del Departamento Nacional de Planeación

Este jueves se confirmó la salida de Jorge Iván González del cargo de director del Departamento Nacional de Planeación (DNP). Durante la jornada, se dio a conocer el decreto con el cual se acepta la renuncia de manera oficial, que fue presentada ocho días atrás.

En el documento, firmado por el presidente Gustavo Petro, también se anuncia el nombre de la persona que asumirá el cargo vacante mientas se nombra a alguien en propiedad.



Se trata, pues, de Daniel Rojas Medellín, actual presidente de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) y cercano al jefe de Estado. "Encargar a partir de la fecha en el empleo de director del Departamento Nacional de Planeación al doctor José Daniel Rojas Medellín, actual presidente de entidad descentralizada de la Sociedad de Activos Especiales", se dice el decreto.



En dicha norma se deja claro que el cargo no va a afectar sus funciones en la SAE. "Sin separarse de las funciones del empleo del que es titular", se puede leer en el decreto conocido este jueves.



Daniel Rojas Medellín, director de la SAE Prensa Gustavo Petro

Así mismo, cogen fuerza las versiones que Rojas será director del DNP de manera momentánea mientras puede asumirlo para figura cercana a Gustavo Petro.



Entre los nombres que sonaron estuvieron actual ministra de Vivienda, Catalina Velasco, y el todavía senador y presidente del Polo Democrático, Alexander López Maya. Sobre este último, sus días están contados en el poder Legislativo. La revisión que pidió el senador al Consejo de Estado que pidió el senador de la nulidad de su elección le fue adversa, por lo que en los días consiguientes debe ser notificado de su salida del Senado de la República.

Alexander López Maya Prensa Senado

Desde el círculo cercano al congresista han señalado que se espera que su salida le permita asumir algún otro cargo gubernamental. Con el decreto de este jueves, cobra con mayor fuerza la posibilidad de que López Maya sea el sucesor de Jorge Iván González.



Por otro lado, el decreto confirma la salida de González, una figura que fue reconocida como el último reducto técnico del primer gabinete de Gustavo Petro. Con su salida, el presidente deja un lado del todo el gobierno de coalición que intentó construir apenas llegó al poder.



PORTAFOLIO

*Con información de EL TIEMPO - ECONOMÍA