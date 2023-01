Formación docente debe priorizarse en Plan de Desarrollo

Un tema de gran importancia para el país ha sido el Plan Nacional de Desarrollo (PND) del gobierno de Petro.



En días pasados, Jorge Iván González, en entrevista para Portafolio, manifestó que uno de los sectores que se potenciarán en esta materia es la educación.



A partir de esta premisa, y de la entrega de la primera versión de las bases del PND, la Fundación empresarios por la Educación realizó un análisis sobre las 13 propuestas otorgando datos e implicaciones para el sector.



De acuerdo con el documento de la Fundación, el 65% u ocho de las propuestas están enfocadas a la educación preescolar, básica y media (Epbm).



Adicionalmente, el 31%, es decir, cuatro de estas se basan en universitaria y superior, mientras que 8% (1) están enfocadas en nivel inicial.



Entre los ejes de las propuestas se encuentra la permanencia ocupando un 23% del plan (sectorizado).

El fortalecimiento de docentes cuenta con un peso del 15%, al igual que acceso, formación transversal y calidad, de las cuales cada una cuenta con un 15%, respectivamente. En materia administrativa, innovación y tecnología, aportan cada una el 8% dentro de las propuestas del PND para la educación.

Las consideraciones

Frente al Plan de Alimentación Escolar (PAE), la fundación destaca que 5,8 millones de los 7,8 millones de estudiantes matriculados en Epbm, recibieron alimentación escolar. Por esta razón, consideran que para 'alcanzar la universalidad' de la cobertura es importante incrementar el acceso de 2 millones de estudiantes matriculados en este nivel educativo que no recibieron alimentación a través del programa en 2021.



Los departamentos que registran menor cobertura son Guaviare, Amazonas, Sucre, Casanare, entre otros.



Por su parte, Alejandra Muñoz, líder de análisis de datos de la Fundación Empresarios por la educación, indicó que el PAE en este momento tiene algunas brechas regionales.



Entre las propuestas, Muñoz manifestó que por parte del Gobierno, se debe considerar la posibilidad de implementar el programa en ciertas regiones del país que hoy se registran menos cobertura.

“Esto implica que este se expanda el presupuesto del Sistema de Alimentación Escolar, requiriendo mayor transferencia a las actividades territoriales, además de que se garantice la calidad en los alimentos”.



En materia de cobertura en la educación media, la organización manifiesta que aunque ha incrementado, la tasa de cobertura bruta se mantiene 10 puntos por debajo de 100% y la tasa neta no supera el 50%.



La Fundación sostiene que para aumentar esta categoría es necesario garantizar el tránsito desde la secundaria hasta este nivel, teniendo en cuenta que la deserción en secundaria en 2021 fue 4% respecto a 2020.



Respecto a la articulación de la media con la Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano (Etdh), entre 2019 y 2020 la matrícula en este rubro disminuyó 36%.



“Aunque hubo un incremento en 2021, no se recuperó el nivel previo a la caída”,asegura el informe.

Además, manifiestan que las instituciones educativas y programas Etdh con certificación de calidad, es bajo, es decir que 7,16% de 4.176 instituciones cuentan con dicha certificación.



Para el desarrollo de la profesión docente, Empresarios por la educación cree que es necesario incluir el fortalecimiento de la formación inicial para los maestros, teniendo en cuenta que “en 2021 los resultados Saber Pro de los estudiantes de licenciaturas fueron inferiores a los de los demás programas”.

En temas de acceso, además de la infraestructura donde el informe destaca que el 69% de las sedes educativas oficiales no tienen acceso a internet, el 23% no tiene bienes TIC y el 15% no cuenta con electricidad, se asegura que es necesario un enfoque territorial para aumentar el acceso a la educación superior.



Efectos de la pandemia



De acuerdo con el documento de la Fundación, entre 2019 y 2021, incrementó la diferencia del puntaje global Saber 11° del sector no oficial y el oficial de 26 a 35 puntos. Adicionalmente los padres de familia percibieron afectaciones de aprendizaje tras la situación sanitaria, asegurando que el 60% de los estudiantes presentaron olvidos en los temas vistos, 54% tuvo dificultades en la comprensión de lectura y 54% evidenciaron retraso en el aprendizaje.

Por su parte, Alejandra Muñoz indicó que es fundamental para el Gobierno considerar en las bases del plan: “medir dónde y qué estudiantes fueron los que tuvieron mayores afectaciones para que la focalización de los programas sea adecuada. También, se debe aprovechar la evidencia y programas existentes para cerrar las brechas educativas y mitigar rezagos en aprendizaje que tengan los estudiantes”, puntualizó.



