Duque anuncia nuevo proyecto anticorrupción

Luego de la polémica que causó ‘la muerte’ en el Congreso de la iniciativa que buscaba eliminar los beneficios penales, como la prisión domiciliaria, para los servidores públicos corruptos, el presidente Iván Duque anunció este jueves que el próximo mes se radicará ante la corporación un nuevo proyecto anticorrupción.

“El próximo 20 de julio vamos a radicar, con mensaje de urgencia, un nuevo proyecto donde nosotros le podamos decir a los corruptos que les vamos a quitar los beneficios de casa por cárcel y que no habrá más criminales de cuello blanco burlándose del pueblo colombiano”, afirmó el mandatario.



En su pronunciamiento, Duque afirmó que la propuesta que se presentaría al Congreso buscará mejorar lo instrumentos para que “haya delación y para que se paguen recompensas a los que nos den información que nos permita llegar a los corruptos en nuestro país”.



De igual manera, hizo énfasis en la necesidad seguir fortaleciendo a los organismos de control para enfrentar la corrupción.



A la iniciativa solamente le hacía falta la conciliación de los textos aprobados en Senado y Cámara, paso que finalmente no se pudo dar ya que ese texto nunca llegó para ser anunciado por las plenarias de las dos corporaciones.



Este hecho generó gran polémica este jueves luego de que Germán Varón Cotrino, del partido Cambio Radical, y quien había sido designado por el Senado para conciliar el proyecto, manifestara que la iniciativa se hundió luego de reunirse con el representante Gabriel Vallejo, del Centro Democrático, quien supuestamente era el conciliador de la Cámara.



No obstante, Varón agregó que cuando fueron a radicar el proyecto resultó que Vallejo no había sido designado como conciliador de esa iniciativa, por lo cual no pudieron realizar el trámite.



Sin embargo, la polémica aumentó, tras conocerse imágenes de una fiesta que se celebró luego de que se levantara la plenaria en la Cámara de Representantes con motivo de la despedida del actual presidente de esa corporación, Alejandro Carlos Chacón, quién finaliza su presidencia en esta Cámara.



En ellas se observan a miembros de la clase política riéndose junto a Chacón.

Precisamente, a Chacón y a Ernesto Macías, presidente del Senado, los tildan de ser los responsables de que este proyecto se hundiera, pues hubo ausencia de sintonía entre una corporación y otra.