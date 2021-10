Duque reiteró que Colombia no reconocerá 'dictadura' en Venezuela

El presidente de Colombia, Iván Duque, reiteró que su gobierno no reconocerá a una "dictadura oprobiosa" como la de Venezuela, en respuesta a la iniciativa del Senado colombiano de crear una comisión legislativa bilateral para buscar la normalización de las relaciones con ese país.

"Una cosa en la que no nos podemos equivocar es en que lo que Colombia no va a hacer es reconocer una dictadura oprobiosa, corrupta, narcotraficante", manifestó Duque en una declaración junto al secretario de Estado de EE. UU., Antony Blinken, durante el miércoles.



(Vea: Los temas que tocaron Duque y el Secretario de Estado de EE. UU.).



Según Duque, reconocer al gobierno de Nicolás Maduro, con el que Colombia no tiene relaciones diplomáticas desde febrero de 2019, "sería una claudicación en los valores que ha defendido históricamente nuestro país".



El Senado colombiano aprobó el martes por unanimidad una proposición que busca un acercamiento diplomático y comercial con Venezuela, presentada por el senador Jorge Guevara, del partido Alianza Verde, decisión que fue comunicada al presidente del Parlamento de Venezuela, Jorge Rodríguez.



Dicho acercamiento se haría mediante la creación de una comisión bilateral para trabajar por la "normalización de relaciones diplomáticas, relaciones comerciales y la verificación de las buenas prácticas comerciales" entre ambas naciones.



(Vea: ¿El Gobierno Nacional podrá utilizar saldos de cuentas inactivas?).



El presidente del Senado colombiano, Juan David Gómez, afirmó que dicha propuesta, que fue celebrada por Rodríguez y por Maduro, es un mensaje para el Ejecutivo de Duque sobre la necesidad de avanzar en el restablecimiento de relaciones, "porque este es un asunto que no tiene ideología política, es un asunto comercial que, yo diría, es de países de frontera".



LA DEMOCRACIA PRIMERO



Sin embargo, Duque quitó importancia a dicha propuesta al señalar que las relaciones internacionales las maneja el Ejecutivo y no el Legislativo y, en lo que a él respecta, no habrá acercamientos con el gobierno de Maduro.



"Mientras yo sea el presidente de Colombia y en defensa de la carta democrática (interamericana) y en defensa de los valores que hemos construido con muchos países, además soportados por una denuncia contra el dictador ante la Corte Penal Internacional, no vamos a reconocerlo", expresó.



(Vea: Presupuesto de inversión del país para 2022 será de $68,2 billones).



Duque recordó que Maduro rompió relaciones con Colombia en febrero de 2019, pero los vínculos ya habían caído a mínimos desde mucho antes, durante el gobierno de su antecesor, Juan Manuel Santos, quien no reconoció su triunfo en las elecciones de mayo de 2018.



"Es importante tener en cuenta que cuando empezó nuestro gobierno (7 de agosto de 2018) llevábamos dos años sin embajador en Caracas y también el gobierno que me antecedió había declarado públicamente que no reconocería los resultados de las elecciones fraudulentas con las cuales el dictador pensaba perpetuarse en el poder", afirmó.



La ruptura definitiva se dio el 23 de febrero de 2019, luego de que el jefe de la oposición venezolana, Juan Guaidó, intentara entrar en su país desde la ciudad colombiana de Cúcuta encabezando una caravana de vehículos con ayuda humanitaria, lo que terminó en violencia en la frontera.



"Colombia ha reconocido, como también lo ha hecho el Gobierno de Estados Unidos y más de 50 países, un gobierno interino que ha representado la resistencia democrática, que se le ha enfrentado a la brutalidad de ese régimen", añadió en referencia a Guaidó.



El presidente subrayó que a pesar de las diferencias con el gobierno de Maduro, Colombia es solidaria con el pueblo venezolano.



(Vea: Por qué el Gobierno está tan interesado en adoptar IA en sus programas).



"La posición de Colombia con Venezuela es la posición de la fraternidad: el gesto más importante de política migratoria a nivel mundial que hemos visto, tal vez en la historia reciente del continente, es el que hemos tenido con el pueblo venezolano recibiendo cerca de 1,8 millones de migrantes que están saliendo de la más brutal de las dictaduras", afirmó.



EFE