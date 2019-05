Esto dijo Duque sobre la no extradición de Santrich

El presidente Iván Duque aseguró este miércoles que aunque respeta la separación de poderes al referirse a la decisión de la JEP de denegar la extradición a EE.UU. por narcotráfico de Jesús Santrich, señaló también que el caso no está cerrado.



"El Gobierno Nacional respeta la Constitución y, por ende, la separación de poderes. No obstante, compartimos la indignación del pueblo colombiano por la decisión de la JEP de ordenar la libertad del sindicado por narcotráfico en Estados Unidos alias 'Jesús Santrich'", dijo Duque en una declaración en la Casa de Nariño.



El Presidente aseguró que de acuerdo con la Fiscalía las pruebas de que la comisión del delito por parte de Santrich fue posterior al 1 de diciembre del 2016 son "inequívocas".



"Dos de las objeciones por inconveniencia que presenté ante el Congreso de la República, relacionadas con el debilitamiento de la extradición, buscan evitar este tipo de desenlaces que hoy nos indignan", afirmó Duque, agregando que su Gobierno "respalda la decisión del señor Procurador General de la Nación de apelar la decisión (...) no estamos frente a un caso cerrado".



El presidente lamentó la decisión del Fiscal General de renunciar a su cargo y resaltó la labor que Martínez y su equipo en el ente acusador adelantaron contra "la criminalidad y la corrupción".



"Preservaré por encima de todo la solidez institucional de nuestro país", pronunció con vehemencia el Presidente, y convocó a los partidos políticos para que adelanten las reformas "que nos permitan cerrarle las puertas al narcotráfico, a la impunidad, fortaleciendo la extradición como uno de los mecanismos que han probado su eficacia en la lucha contra los criminales transnacionales".



"Como Presidente de la República he estado, estoy y estaré listo a firmar la extradición de alias Jesus Santrich y de cualquier otro sindicado por narcotráfico en apego a la Constitución y la Ley. La genuina verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición quedaría en riesgo en caso de tolerar la reincidencia criminal. La Justicia debe estar siempre al servicio de las víctimas y no de los victimarios", afirmó Duque.



Al respecto insistió en que el narcotráfico amenaza la estabilidad institucional en distintas regiones del país. "Los asesinatos de líderes sociales, la influencia de carteles en regiones vulnerables, la expansión de los cultivos ilícitos, y el debilitamiento de herramientas como la extradición, son amenazas que vamos a enfrentar con todas las opciones que nos brinda la constitución", concluyó.



La JEP aplicó la garantía de no extradición a Seuxis Paucias Hernández, alias "Jesús Santrich", pedido por la Justicia de Estados Unidos por delitos de narcotráfico que supuestamente cometió tras la firma del acuerdo de paz en noviembre de 2016. EFE