Polémico debate por cuentas del Gobierno con las EPS

En los últimos días han tenido lugar varias discrepancias en torno a las deudas que tiene el Gobierno con las Entidades Promotoras de Salud (EPS).

Si bien la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi) asegura que con corte a marzo de 2023 la deuda asciende a $10,45 billones, la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres) manifiesta que la única deuda que podrían tener con ellas, tiene relación con el ajuste de presupuestos máximos de 2022.



De acuerdo con Paula Acosta, presidenta de Acemi, de ese total de $10,45 billones la deuda se divide en $3,9 billones de presupuestos máximos, los cuales financian las prestaciones que no están incluidas en el plan de beneficios.



“Son todos aquellos servicios no PBS que atienden a personas que tienen enfermedades graves como cáncer, coronarias, del sistema circulatorio, autoinmunes como artritis, huérfanas, entre otras, que requieren medicamentos que son en general muy costosos”, asegura.



Por otra parte, referencia $3,1 billones pertenecientes a la insuficiencia de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), ya que según el gremio, “en los últimos dos años, el sector salud dentro del marco de la UPC ha operado a pérdidas”.



Adicionalmente, aseguran que $3,5 billones hacen parte de otras deudas.

Teniendo claros los desagregados que le presentó Acemi a Portafolio, la Adres, le reportó también a este medio que actualmente no se le debe recurso alguno a las EPS.



Según el director de la Adres, Félix León Martínez, esta entidad le viene girando los recursos por UPC a los cerca de 50 millones de afiliados, al tiempo que ha estado transfiriendo mensual o por adelantado los recursos correspondientes a presupuestos máximos.



“En lo corrido del año, hasta el mes de junio, se han transferido a las EPS, cerca de $40 billones. Debo aclarar que el 98% de los pagos a las EPS se realizan mes adelantado y solo el 2% están sujetos a aprobaciones posteriores, presupuestos adicionales o decisiones judiciales”, dijo el funcionario.



Adicionalmente, agregó que el gremio de las EPS del contributivo viene repitiendo desde octubre de 2022 los mismos cálculos.



“De estos recursos citados por Acemi, ya se cancelaron, en el semestre que terminó, el ajuste a los presupuestos máximos de 2021, e igualmente se han pagado mensual y cumplidamente de enero a junio de 2023 $1,6 billones, para un total de $2,3 billones por concepto de presupuestos máximos”, explicó.



Por otra parte, León manifestó que sobre el monto al que hace referencia Acemi, se podría decir que se trata de cálculos y supuestos de futuro, “con alguna creatividad, por cierto, pero las entidades públicas no contabilizamos futuros, excepto para estimar el presupuesto, pero los cálculos presupuestales no se pueden denominar deudas”.



A su turno, Carmen Eugenia Dávila, directora de Gestarsalud, gremio que reúne a las EPS del subsidiado, le aseguró a Portafolio que están pidiendo mesas de trabajo conjunto, diálogo y compromisos de revisión y pago de lo que se debe.



“Estas acciones se requieren ya mismo, para evitar afectar a las personas que requieren los servicios y evitar el deterioro mayor de la situación financiera de varias EPS que de por sí ya es frágil y que puede afectar a todo el sector, si no se resuelve”, afirmó Davila.



Según cifras de la Adres, el reconocimiento de la UPC entre 2022 y 2023 por el período de enero a junio, creció 16% en el régimen contributivo, pasando de $15,8 billones en 2022 a $18,4 billones en 2023. Mientras que en el subsidiado el aumento fue de 23,1%, pasando de $14,6 billones a $18 billones en este año.

Las implicaciones

El exministro de Salud, Augusto Galán, explicó que existen muchas dudas respecto a las deudas y funcionamiento del sistema de salud del país. Frente a la incertidumbre de los pagos, el exfuncionario dijo que “hay duda sobre unas cuentas que se tienen desde hace varios años sobre los presupuestos históricos que son prestaciones que ya han sido realizadas, atenciones que han sido realizadas desde el 2021, desde el 2022 y parte de lo que ha ido corriendo del 2023”.



Además, añadió que se puede percibir una desconfianza por parte del Gobierno. “Debería superarse esa desconfianza porque esas cuentas ya han sido revisadas desde el Gobierno anterior y muchos de esos pagos fueron autorizados desde entonces.



Paúl Rodríguez, economista experto en salud de la Universidad del Rosario, indicó que es el momento en el que se debería pasar una reunión más fuerte en torno a las deuda. “Se está afectando el derecho fundamental a la salud y a la vida de las personas. Entonces el caso es más complejo cada vez”, dijo el experto.

Consecuencia de la deuda

De acuerdo con la presidenta de Acemi, el principal riesgo de las deudas es la amenaza a la sostenibilidad del sistema de salud, “hecho que no solo afecta a las EPS, sino es un problema de todos los colombianos y especialmente de los usuarios y de las personas enfermas”.



Por otra parte, según el gremio esto dificulta el flujo y la gestión de recursos en el sistema de salud, “pues se empiezan a acumular mayores deudas con los prestadores y con los proveedores, al no haber recursos suficientes”.



También, destacan que muchas IPS dejan de prestar los servicios a las EPS, entendiendo que están en problemas financieros.



DIANA K. RODRÍGUEZ T.

Periodista Portafolio